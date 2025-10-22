خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر

داوران هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر کشور مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، داوران هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:

جمعه دوم آبان ماه ۱۴۰۴

*پرسپولیس- ذوب‌آهن 

داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبداللهی، حمیدرضا افشون و میثم عباسپور ناظر: رضا سخندان داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای

*ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان 

داور: احسان اکبری کمک ها: دانیال باشنده،احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: علی‌اصغر مومنی

*آلومینیوم اراک- مس رفسنجان

داور: مهرداد خسروی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، محمدعلی پورمتقی و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسن اکرمی کمک: کیوان علیمحمدی 

*چادرملو اردکان- خیبر خرم‌آباد

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: هادی طوسی، امیررضا آشورماهانی و میثم صفاری ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: شبیر بهروزی

*فولاد خوزستان - شمس‌آذر قزوین 

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: بهزاد پناهی، مهران مصطفوی و امیر ایار ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: احمد محمدی کمک: ریحانه شیرازی

شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴

*گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز

داور: پیام حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و سیدحسین حسینی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: میثم حیدری کمک: مهناز ذکائی

یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴

*سپاهان اصفهان- پیکان تهران

داور: ایمان کهیش کمک‌ها: صادق رستمی، فرزاد ایمانی‌نژاد و حسین زمانی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: بهار سیفی

*فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، علیرضا طاهرخانی و حسین امیدی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی

انتهای پیام/
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
