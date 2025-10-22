اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر
داوران هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر کشور مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، داوران هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:
جمعه دوم آبان ماه ۱۴۰۴
*پرسپولیس- ذوبآهن
داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبداللهی، حمیدرضا افشون و میثم عباسپور ناظر: رضا سخندان داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای
*ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان
داور: احسان اکبری کمک ها: دانیال باشنده،احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: علیاصغر مومنی
*آلومینیوم اراک- مس رفسنجان
داور: مهرداد خسروی کمکها: امیرمحمد داودزاده، محمدعلی پورمتقی و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسن اکرمی کمک: کیوان علیمحمدی
*چادرملو اردکان- خیبر خرمآباد
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: هادی طوسی، امیررضا آشورماهانی و میثم صفاری ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: امیر عرببراقی کمک: شبیر بهروزی
*فولاد خوزستان - شمسآذر قزوین
داور: کوپال ناظمی کمکها: بهزاد پناهی، مهران مصطفوی و امیر ایار ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: احمد محمدی کمک: ریحانه شیرازی
شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴
*گلگهر سیرجان - تراکتور تبریز
داور: پیام حیدری کمکها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و سیدحسین حسینی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: میثم حیدری کمک: مهناز ذکائی
یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴
*سپاهان اصفهان- پیکان تهران
داور: ایمان کهیش کمکها: صادق رستمی، فرزاد ایمانینژاد و حسین زمانی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: بهار سیفی
*فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران
داور: امیر عرببراقی کمکها: وحید سیفی، علیرضا طاهرخانی و حسین امیدی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی