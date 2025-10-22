ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوحدات اردن:

به گزارش ایلنا، شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از دو شکست پیاپی در آغاز این رقابت‌ها، حالا برای زنده نگه داشتن امید صعود به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارند. استقلال که هفته گذشته با پیروزی برابر مس رفسنجان در لیگ برتر تا حدی از فشار روحی خارج شد، با انگیزه‌ای تازه و تمرکز بالا آماده دیدار حساس برابر نماینده اردن شده است.

در شرایطی که استقلال از آغاز فصل با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده، سرمربی پرتغالی این تیم امیدوار است با تثبیت ترکیب و بازگشت روحیه تیمی، مسیر موفقیت در آسیا را پیدا کند. البته غیبت روزبه چشمی و دیدیه اندونگ به‌دلیل مصدومیت و مسائل انضباطی، چالشی جدی برای او محسوب می‌شود.

در سوی مقابل، الوحدات اردن نیز وضعیت چندان متفاوتی ندارد. این تیم هم دو بازی نخست خود را با شکست پشت سر گذاشته و برای بقا در کورس صعود، باید از تهران امتیاز بگیرد.

در ترکیب احتمالی استقلال، حبیب فرعباسی مثل دیدار قبلی درون دروازه می‌ایستد. او که مقابل مس رفسنجان نمایش قابل‌اعتمادی داشت و دروازه‌اش را بسته نگه داشت، امیدوار است دومین کلین‌شیت پیاپی خود را ثبت کند. در قلب دفاع، عارف آقاسی پس از بازگشت موفقش به ترکیب و درخشش در بازی قبلی، دوباره در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد. در کنار او، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی آبی‌ها که از بند مصدومیت رها شده، وظیفه حفظ استحکام خط دفاعی را برعهده دارد.

در دو جناح خط دفاع، صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ به میدان می‌روند. حردانی که در هفته‌های اخیر یکی از آماده‌ترین بازیکنان استقلال بوده و در بازی گذشته نیز بازوبند کاپیتانی را به بازو بست، این بار هم با انگیزه‌ای بالا در ترکیب حضور خواهد داشت. در سوی دیگر، گودرزی با عملکرد باثبات خود جایگاهش را در ترکیب اصلی تثبیت کرده است.

در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا جوان‌ترین عضو ترکیب استقلال، نقش هافبک دفاعی را ایفا می‌کند. او در غیاب چشمی و اندونگ وظیفه سنگینی دارد و در دیدار اخیر با ثبت آمار صددرصدی در پاس‌ها، نشان داد توانایی حضور در سطح بالا را دارد. مهران احمدی دیگر بازیکن این خط است؛ هافبکی دونده و موثر که در بازی با مس رفسنجان پاس گل آسانی را ارسال کرد.

در خط هجومی میانی، منیر الحدادی، مهاجم سابق بارسلونا، پس از چند بازی در حال بازگشت به فرم مطلوب خود است و امیدوار به درخشش در نخستین تجربه آسیایی‌اش با استقلال خواهد بود. در سمت راست، یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی و بهترین گلزن فصل آبی‌ها، مأموریت اصلی حمله را بر دوش دارد. آسانی هفته گذشته گل سه‌امتیازی تیمش را زد و حالا به دنبال نخستین گل آسیایی خود است.

در سمت چپ، علیرضا کوشکی حضور خواهد داشت؛ بازیکنی که با وجود افت نسبی در هفته‌های اخیر، همچنان اعتماد سرمربی را جلب کرده است. خط حمله استقلال را سعید سحرخیزان تشکیل می‌دهد؛ مهاجم جوانی که در دیدار اخیر عملکرد قابل‌قبولی داشت و اکنون چشم‌انتظار گلزنی در آسیا است.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوحدات اردن:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

