رشفورد درخشان در پیروزی بارسلونا برابر المپیاکوس

به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد، مهاجم بارسلونا، در پیروزی ۶–۱ تیمش مقابل المپیاکوس در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا نقش پررنگی داشت و دو گل تیم را به ثمر رساند. رشفورد که پیش‌تر در منچستریونایتد دوران کم‌فروغی داشت، زیر نظر هانسی فلیک دوباره به اوج بازگشته و نمایش‌های درخشانی ارائه می‌دهد.

او پس از بازی به یوفا گفت: این تیم جای فوق‌العاده‌ای برای لذت بردن از فوتبال است. در نیمه دوم سرعت‌مان بالاتر رفت و با وجود اینکه حریف با ده نفر بازی می‌کرد، توانستیم از فضاها بهتر استفاده کنیم.

رشفورد درباره سبک بازی هانسی فلیک افزود: فلیک از ما می‌خواهد شدت و ریتم بالا داشته باشیم و همیشه میل و جسارت حمله برای گلزنی نشان دهیم. حضور بازیکنان گلزن متعدد در نقاط مختلف زمین کار ما را آسان‌تر می‌کند.

مهاجم انگلیسی همچنین به همکاری با پدری و لامین یامال اشاره کرد: آن‌ها فوق‌العاده‌اند و بازی تماشایی ارائه می‌کنند. من سعی می‌کنم زمان‌بندی حرکاتم را بهتر کنم تا در موقعیت‌های مناسب برای گل یا پاس گل قرار بگیرم.

انتهای پیام/