مدیران خودرو
رشفورد درخشان در پیروزی بارسلونا برابر المپیاکوس

رشفورد درخشان در پیروزی بارسلونا برابر المپیاکوس
ستاره تازه احیاء شده بارسا، با دو گل کلیدی، تیم هانسی فلیک را به پیروزی پرگل در لیگ قهرمانان اروپا رساند.

به گزارش ایلنا،  مارکوس رشفورد، مهاجم بارسلونا، در پیروزی ۶–۱ تیمش مقابل المپیاکوس در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا نقش پررنگی داشت و دو گل تیم را به ثمر رساند. رشفورد که پیش‌تر در منچستریونایتد دوران کم‌فروغی داشت، زیر نظر هانسی فلیک دوباره به اوج بازگشته و نمایش‌های درخشانی ارائه می‌دهد.

او پس از بازی به یوفا گفت: این تیم جای فوق‌العاده‌ای برای لذت بردن از فوتبال است. در نیمه دوم سرعت‌مان بالاتر رفت و با وجود اینکه حریف با ده نفر بازی می‌کرد، توانستیم از فضاها بهتر استفاده کنیم.

رشفورد درباره سبک بازی هانسی فلیک افزود: فلیک از ما می‌خواهد شدت و ریتم بالا داشته باشیم و همیشه میل و جسارت حمله برای گلزنی نشان دهیم. حضور بازیکنان گلزن متعدد در نقاط مختلف زمین کار ما را آسان‌تر می‌کند.

مهاجم انگلیسی همچنین به همکاری با پدری و لامین یامال اشاره کرد: آن‌ها فوق‌العاده‌اند و بازی تماشایی ارائه می‌کنند. من سعی می‌کنم زمان‌بندی حرکاتم را بهتر کنم تا در موقعیت‌های مناسب برای گل یا پاس گل قرار بگیرم.

