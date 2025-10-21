خبرگزاری کار ایران
لغو دیدار تاریخی ویارئال و بارسلونا در آمریکا

لالیگا پس از ابهامات و تنش‌های اخیر در اسپانیا، برگزاری بازی دوستانه بین این دو تیم در ایالات متحده را رسماً لغو کرد.

به گزارش ایلنا،  دیدار برنامه‌ریزی‌شده ویارئال و بارسلونا که قرار بود ۲۰ دسامبر در آمریکا برگزار شود، به‌طور رسمی لغو شد. لالیگا اعلام کرد پس از مشورت با برگزارکننده، به دلیل ابهامات و تنش‌های اخیر در اسپانیا تصمیم نهایی گرفته شد.

در بیانیه رسمی لالیگا آمده است: این پروژه فرصتی تاریخی برای بین‌المللی‌سازی فوتبال اسپانیا بود و می‌توانست حضور جهانی باشگاه‌ها، دیده‌شدن بازیکنان و تثبیت برند فوتبال اسپانیا در آمریکا را افزایش دهد.

لالیگا تأکید کرد که این طرح با قوانین فدراسیون هم‌خوانی داشت و نهادهای ناظر آن را تأیید کرده بودند، اما مخالفت‌هایی از جنبه‌های دیگر وجود داشت. همچنین در بیانیه اشاره شد که چنین طرح‌هایی برای رقابت با لیگ‌های دیگر و حفظ رشد و پرستیژ بین‌المللی فوتبال اسپانیا حیاتی هستند.

در پایان، لالیگا از همکاری دو باشگاه تشکر کرد و اعلام نمود که همچنان به تلاش برای گسترش فوتبال اسپانیا در جهان ادامه خواهد داد.

 

