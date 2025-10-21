خبرگزاری کار ایران
مندلیبار پس از شکست برابر بارسا: طبق برنامه بازی کردیم
سرمربی المپیاکوس با وجود شکست سنگین برابر بارسلونا، از عملکرد تیمش دفاع کرد و گفت شاگردانش دقیقاً طبق برنامه بازی کردند.

به گزارش ایلنا،  تیم المپیاکوس در سومین هفته لیگ قهرمانان اروپا میهمان بارسلونا بود و با نتیجه ۶–۱ شکست خورد. یونانی‌ها در آغاز نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کردند، اما پس از اخراج سانتیاگو هزه، کنترل بازی را از دست دادند و در نهایت شکست سنگینی متحمل شدند.

خوزه لوئیس مندلیبار، سرمربی المپیاکوس، پس از بازی گفت: فکر می‌کردم کاملاً در جریان مسابقه بودیم و کار را برای بارسلونا سخت کردیم. نتیجه نهایی واقعیت کلی بازی را نشان نمی‌دهد.

او افزود: در این ورزشگاه هرگز پیروز یا حتی مساوی نشده‌ام؛ بردن در اینجا بسیار دشوار است. از تیمم راضی‌ام چون همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده بودیم بازی کردیم. پرس کردیم و تلاش کردیم فضا را بگیریم، اما وقتی در پرس موفق نمی‌شدیم، بارسلونا از موقعیت‌ها استفاده می‌کرد.

مندلیبار در پایان گفت: در مناطق خوبی توپ را از آن‌ها گرفتیم و موقعیت ساختیم. شخصیت و جسارت خود را نشان دادیم، حتی اگر نتیجه این را منعکس نکرد.

