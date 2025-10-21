فلیک: برد ۶–۱ بهترین آمادهسازی برای الکلاسیکو بود
سرمربی بارسلونا پس از پیروزی پرگل برابر المپیاکوس، عملکرد تیمش را ستود و از فرمین لوپز بهعنوان ستاره کامل یاد کرد.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از برتری ۶–۱ تیمش مقابل المپیاکوس در لیگ قهرمانان گفت: بله، خیلی خوشحالم. شروع بازی سخت بود، اما کاملاً شایسته پیروزی بودیم. هر گل و هر برد برای ما ارزشمند است و اعتمادبهنفس تیم را بالا میبرد.
او درباره اعتراضهای سرمربی المپیاکوس به داوری پاسخ داد: این موضوع من نیست. نگاه متفاوتی دارم اما نمیخواهم وارد آن بحث شوم.
فلیک سپس از درخشش فرمین لوپز تمجید کرد و گفت: فرمین فوقالعاده بود؛ سه گل زد، بیوقفه دوید و نقش کلیدی داشت. او ذهنی برنده، سرعت و پویایی لازم را دارد. عملکردش شگفتانگیز بود.
سرمربی آلمانی در پایان افزود: این برد برای ما حیاتی بود. حالا باید استراحت کنیم و با روحیهای بالا به الکلاسیکو برویم. بازی بزرگی در پیش داریم و وقتی برای تلف کردن نداریم.