فلیک: برد ۶–۱ بهترین آماده‌سازی برای ال‌کلاسیکو بود

سرمربی بارسلونا پس از پیروزی پرگل برابر المپیاکوس، عملکرد تیمش را ستود و از فرمین لوپز به‌عنوان ستاره کامل یاد کرد.

به گزارش ایلنا،  هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از برتری ۶–۱ تیمش مقابل المپیاکوس در لیگ قهرمانان گفت: بله،  خیلی خوشحالم. شروع بازی سخت بود، اما کاملاً شایسته پیروزی بودیم. هر گل و هر برد برای ما ارزشمند است و اعتمادبه‌نفس تیم را بالا می‌برد.

او درباره اعتراض‌های سرمربی المپیاکوس به داوری پاسخ داد: این موضوع من نیست. نگاه متفاوتی دارم اما نمی‌خواهم وارد آن بحث شوم.

فلیک سپس از درخشش فرمین لوپز تمجید کرد و گفت: فرمین فوق‌العاده بود؛ سه گل زد، بی‌وقفه دوید و نقش کلیدی داشت. او ذهنی برنده، سرعت و پویایی لازم را دارد. عملکردش شگفت‌انگیز بود.

سرمربی آلمانی در پایان افزود: این برد برای ما حیاتی بود. حالا باید استراحت کنیم و با روحیه‌ای بالا به ال‌کلاسیکو برویم. بازی بزرگی در پیش داریم و وقتی برای تلف کردن نداریم.

