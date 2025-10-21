به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از برتری ۶–۱ تیمش مقابل المپیاکوس در لیگ قهرمانان گفت: بله، خیلی خوشحالم. شروع بازی سخت بود، اما کاملاً شایسته پیروزی بودیم. هر گل و هر برد برای ما ارزشمند است و اعتمادبه‌نفس تیم را بالا می‌برد.

او درباره اعتراض‌های سرمربی المپیاکوس به داوری پاسخ داد: این موضوع من نیست. نگاه متفاوتی دارم اما نمی‌خواهم وارد آن بحث شوم.

فلیک سپس از درخشش فرمین لوپز تمجید کرد و گفت: فرمین فوق‌العاده بود؛ سه گل زد، بی‌وقفه دوید و نقش کلیدی داشت. او ذهنی برنده، سرعت و پویایی لازم را دارد. عملکردش شگفت‌انگیز بود.

سرمربی آلمانی در پایان افزود: این برد برای ما حیاتی بود. حالا باید استراحت کنیم و با روحیه‌ای بالا به ال‌کلاسیکو برویم. بازی بزرگی در پیش داریم و وقتی برای تلف کردن نداریم.

