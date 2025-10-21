فرمین لوپز پس از هتتریک تاریخی: حالا فقط به الکلاسیکو فکر میکنیم
هافبک جوان بارسلونا پس از ثبت نخستین هتتریک دوران حرفهایاش برابر المپیاکوس، از حس خاص این شب و انگیزهاش برای دیدار با رئال مادرید گفت.
به گزارش ایلنا، فرمین لوپز، ستاره جوان بارسلونا، پس از درخشش در پیروزی پرگل تیمش مقابل المپیاکوس گفت: خیلی خوشحالم، به چنین بردی نیاز داشتیم. بازی را با حس خوبی تمام کردیم و حالا وقتش است که به الکلاسیکو فکر کنیم.
لوپز که توپ مسابقه را در دست داشت، افزود: اولین هتتریک من است، رؤیایی که به واقعیت تبدیل شد. این توپ را با امضای همتیمیهایم نگه میدارم چون بدون آنها ممکن نبود. باید به همین روند ادامه دهیم.
او درباره نقش جدیدش در تیم فلیک گفت: در پست پشت مهاجم احساس راحتی بیشتری دارم، اما هرجا مربی بگوید بازی میکنم.
فرمین در پایان با روحیهای مصمم به آینده نگاه کرد: با انگیزهای عالی به الکلاسیکو میرویم و میخواهیم نمایشی درخشان داشته باشیم. فقط میخواهم در زمین نشان دهم که لیاقت فرصتی را که مربی به من داده دارم.