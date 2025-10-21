تورام: اگر میترسی، نباید وارد زمین شوی
هافبک جوان یوونتوس از ایمان بازیکنان به تودور و روحیه جنگنده تیمش پیش از نبرد با رئال مادرید گفت.
به گزارش ایلنا، خفران تورام، هافبک فرانسوی یوونتوس، پیش از دیدار حساس تیمش برابر رئال مادرید تأکید کرد که بازیکنان کاملاً از سرمربیشان، ایگور تودور، حمایت میکنند. او گفت: مسئولیتها در تیم مشخص است. باید در زمین پاسخ بدهیم و از مربیمان با عملکردمان دفاع کنیم.
تورام فاش کرد که پس از شکست برابر کومو، بازیکنان جلسهای داخلی برای بررسی شرایط تیم برگزار کردهاند:
میخواستیم بدانیم دقیقاً چه میگذرد. هدفمان این است که هر روز بهتر شویم و واکنشی درخور نشان دهیم.
او در مورد حریف اسپانیایی گفت: رئال همیشه خطرناک است، بهویژه با امباپه که بهترین بازیکن حال حاضر دنیاست. اما ما هم تیم بزرگی هستیم و برای این چالش آمادهایم.
تورام با اعتمادبهنفس افزود: اگر میترسی، نباید وارد زمین شوی. ما به خودمان باور داریم، هیچ ترسی نداریم و برای پیروزی میجنگیم.
او در پایان با لبخند گفت: برادرم دو بار به رئال گل زده؛ حالا نوبت من است که بهترین عملکردم را نشان دهم.