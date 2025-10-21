به گزارش ایلنا، خفران تورام، هافبک فرانسوی یوونتوس، پیش از دیدار حساس تیمش برابر رئال مادرید تأکید کرد که بازیکنان کاملاً از سرمربی‌شان، ایگور تودور، حمایت می‌کنند. او گفت: مسئولیت‌ها در تیم مشخص است. باید در زمین پاسخ بدهیم و از مربی‌مان با عملکردمان دفاع کنیم.

تورام فاش کرد که پس از شکست برابر کومو، بازیکنان جلسه‌ای داخلی برای بررسی شرایط تیم برگزار کرده‌اند:

می‌خواستیم بدانیم دقیقاً چه می‌گذرد. هدف‌مان این است که هر روز بهتر شویم و واکنشی درخور نشان دهیم.

او در مورد حریف اسپانیایی گفت: رئال همیشه خطرناک است، به‌ویژه با امباپه که بهترین بازیکن حال حاضر دنیاست. اما ما هم تیم بزرگی هستیم و برای این چالش آماده‌ایم.

تورام با اعتمادبه‌نفس افزود: اگر می‌ترسی، نباید وارد زمین شوی. ما به خودمان باور داریم، هیچ ترسی نداریم و برای پیروزی می‌جنگیم.

او در پایان با لبخند گفت: برادرم دو بار به رئال گل زده؛ حالا نوبت من است که بهترین عملکردم را نشان دهم.

انتهای پیام/