خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تودور: یوونتوس برای واکنش بزرگ در برنابئو آماده است

تودور: یوونتوس برای واکنش بزرگ در برنابئو آماده است
کد خبر : 1703433
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی یوونتوس از انگیزه بالای تیمش برای نمایش قدرتمند برابر رئال مادرید گفت و تأکید کرد تنها راه موفقیت، شجاعت و فروتنی است.

به گزارش ایلنا،  یگور تودور، سرمربی یوونتوس، در آستانه دیدار حساس برابر رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو گفت تیمش آماده واکنشی بزرگ است. او با اشاره به اهمیت این تقابل افزود: بازی در برنابئو همیشه خاص است. آمده‌ایم تا نمایش بزرگی داشته باشیم و شخصیت یوونتوس را نشان دهیم.

در حالی که یووه بیش از یک ماه است بردی نداشته، تودور بحران اخیر را نتیجه فشارها و انتظارات دانست: بازیکنانم را دوست دارم؛ شخصیت و تلاششان قابل تحسین است، اما این پیراهن سنگین است. من هم اشتباه کرده‌ام، اما همیشه بزرگ‌ترین منتقد خودم هستم.

او تأکید کرد که به جای توجه به شایعات، تنها بر کار تمرکز دارد: روزنامه نمی‌خوانم، فقط روی تیم تمرکز کرده‌ام. از چالش‌ها لذت می‌برم، حتی وقتی سخت می‌شود.

تودور درباره حریف اسپانیایی گفت: رئال تیمی است که از هیچ گل می‌سازد. اما یوونتوس همیشه برای همه‌چیز می‌جنگد. باید شجاع، فروتن و در عین حال بی‌رحم باشیم؛ این تنها راه موفقیت است.

سرمربی کروات در پایان با آرامش و اطمینان گفت: هیچ رازی وجود ندارد. اگر اشتباه کرده باشم، می‌پذیرم. فقط باید هر روز بهتر شویم. فردا یوونتوس برای نامش می‌جنگد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ