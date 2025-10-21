تودور: یوونتوس برای واکنش بزرگ در برنابئو آماده است

به گزارش ایلنا، یگور تودور، سرمربی یوونتوس، در آستانه دیدار حساس برابر رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو گفت تیمش آماده واکنشی بزرگ است. او با اشاره به اهمیت این تقابل افزود: بازی در برنابئو همیشه خاص است. آمده‌ایم تا نمایش بزرگی داشته باشیم و شخصیت یوونتوس را نشان دهیم.

در حالی که یووه بیش از یک ماه است بردی نداشته، تودور بحران اخیر را نتیجه فشارها و انتظارات دانست: بازیکنانم را دوست دارم؛ شخصیت و تلاششان قابل تحسین است، اما این پیراهن سنگین است. من هم اشتباه کرده‌ام، اما همیشه بزرگ‌ترین منتقد خودم هستم.

او تأکید کرد که به جای توجه به شایعات، تنها بر کار تمرکز دارد: روزنامه نمی‌خوانم، فقط روی تیم تمرکز کرده‌ام. از چالش‌ها لذت می‌برم، حتی وقتی سخت می‌شود.

تودور درباره حریف اسپانیایی گفت: رئال تیمی است که از هیچ گل می‌سازد. اما یوونتوس همیشه برای همه‌چیز می‌جنگد. باید شجاع، فروتن و در عین حال بی‌رحم باشیم؛ این تنها راه موفقیت است.

سرمربی کروات در پایان با آرامش و اطمینان گفت: هیچ رازی وجود ندارد. اگر اشتباه کرده باشم، می‌پذیرم. فقط باید هر روز بهتر شویم. فردا یوونتوس برای نامش می‌جنگد.

انتهای پیام/