مصدومیت غیرمنتظره ستاره استقلال در تمرین
در آستانه دیدار حساس استقلال مقابل الوحدات اردن، یکی از بازیکنان خارجی آبیها دچار مصدومیت شد و نگرانیهایی را برای کادر فنی بهوجود آورد.
به گزارش ایلنا، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از مصاف با الوحدات اردن در زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، اما این جلسه تمرینی با یک اتفاق غیرمنتظره همراه بود. موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال، ناگهان در جریان تمرین روی زمین افتاد و از ناحیه پا احساس درد کرد.
بلافاصله کادر پزشکی استقلال برای بررسی وضعیت او وارد عمل شد و چند دقیقه به مداوای اولیه این بازیکن پرداخت. جنپو که در تابستان با قراردادی نسبتاً قابلتوجه به استقلال پیوسته، هنوز نتوانسته نمایش درخشانی در ترکیب اصلی داشته باشد و این مصدومیت در آستانه یک بازی سرنوشتساز میتواند برای ساپینتو دردسرساز شود.
ریکاردو ساپینتو پیشتر تأکید کرده بود برخی از خریدهای جدید استقلال، از جمله جنپو، هنوز بهطور کامل با سبک بازی تیم و شرایط فوتبال ایران هماهنگ نشدهاند و برای رسیدن به آمادگی مطلوب به زمان نیاز دارند.
پس از رسیدگیهای اولیه، جنپو از تمرین گروهی جدا شد و زیر نظر پزشکان به تمرینات اختصاصی و حرکات کششی پرداخت. در ادامه نیز برای دقایقی دور زمین بهصورت آرام دوید تا میزان آسیبدیدگی خود را ارزیابی کند.
با این حال، وضعیت نهایی این بازیکن برای دیدار فردا هنوز مشخص نیست و قرار است تیم پزشکی استقلال تا پیش از بازی، شرایط او را دوباره بررسی کند. حضور یا عدم حضور جنپو در ترکیب آبیپوشان، به گزارش نهایی پزشکان و نظر نهایی ساپینتو بستگی خواهد داشت.