چگینی : حمایت از وحید رضایی ادامه دارد

به گزارش ایلنا، مصیب چگینی درباره وضعیت سرمربی تیم گفت: از عملکرد وحید رضایی کاملاً راضی هستیم و او به کار خود ادامه خواهد داد. او با شمس آذر قرارداد دو ساله دارد و باشگاه از کیفیت فنی و حرفه‌ای او رضایت کامل دارد.

مدیر تیم افزود: مطمئن هستیم روزهای موفق شمس آذر در راه است و از هواداران انتظار حمایت داریم. از طرف کادر فنی و بازیکنان قول می‌دهم که با تمام توان برای موفقیت در بازی با فولاد به میدان خواهیم رفت.

