خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چگینی : حمایت از وحید رضایی ادامه دارد

چگینی : حمایت از وحید رضایی ادامه دارد
کد خبر : 1702907
لینک کوتاه کپی شد.

مصیب چگینی، مدیر تیم بزرگسالان شمس آذر قزوین از رضایت باشگاه نسبت به عملکرد سرمربی تیم خبر داد و تاکید کرد که روزهای خوش برای شمس آذر در راه است.

به گزارش ایلنا، مصیب چگینی درباره وضعیت سرمربی تیم گفت: از عملکرد وحید رضایی کاملاً راضی هستیم و او به کار خود ادامه خواهد داد. او با شمس آذر قرارداد دو ساله دارد و باشگاه از کیفیت فنی و حرفه‌ای او رضایت کامل دارد.

مدیر تیم افزود: مطمئن هستیم روزهای موفق شمس آذر در راه است و از هواداران انتظار حمایت داریم. از طرف کادر فنی و بازیکنان قول می‌دهم که با تمام توان برای موفقیت در بازی با فولاد به میدان خواهیم رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ