سالار آقاپور: قهرمانان ملی و نخبهها باید از خدمت سربازی معاف شوند
مرد سال فوتسال آسیا درباره مشکلات خروج از کشور، تجربه بازی در لالیگا و ضرورت معافیت قهرمانان ملی و نخبهها از خدمت سربازی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، سالار آقاپور، مرد سال فوتسال آسیا، درباره تجربه حضور کوتاه خود در لیگ اسپانیا و مشکلات مرتبط با خدمت سربازی گفت: دو فصل پیش به دلیل مسائل مربوط به تمدید مجوز خروج، ناچار شدم پس از شش ماه بازی در جمع قهرمان اروپا، مسیر حرفهای خود در اروپا را متوقف کنم. حتی ویزای همسرم صادر نشد و مجبور شدم به لیگ ایران بازگردم.
آقاپور با اشاره به تجربه بازی در لالیگا اظهار داشت: در اولین بازی گل زدم و تمام ورزشگاهها پُر بود. فوتسال در اسپانیا مثل فوتبال اهمیت بالایی دارد و این موضوع باعث پیشرفت سطح بازی و لیگشان شده است.
او درباره مشکلات خدمت سربازی برای لژیونرها توضیح داد: بازیکنانی مثل من، مسلم اولاد قباد و سعید احمدعباسی هر سه ماه مجبور بودیم به ایران برگردیم تا مجوز خروج را تمدید کنیم. این وضعیت باعث میشد وقتی به تیم بازمیگشتیم، دوباره اعتماد مربی را باید جلب میکردیم و تمرکز کافی نداشتیم.
آقاپور در ادامه تأکید کرد: از مسئولین درخواست دارم که همه بازیکنان تیم ملی معاف شوند. ما قهرمان جام ملتهای آسیا شدیم و هر سه مرد سال آسیا شدهایم. این توجه به لژیونر شدن و پیشرفت ما کمک میکند.
او در واکنش به اظهارنظرهایی درباره تفاوت سرباز قهرمانها با سایر مردم گفت: کسانی که نخبه هستند یا ورزشکار و قهرمان ملی، باید معاف شوند. جایزهای که من دریافت میکنم، برای کل ملت ایران است. اگر دو سال خدمت بروم، تیم ملی بازیکن خود را از دست میدهد و ممکن است دیگر بازیکن سابق نباشیم.
سالار آقاپور با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: بسیاری از بازیکنان بعد از خدمت برگشتهاند، اما دیگر همان سطح حرفهای را نداشتهاند و ممکن است مصدوم شوند. ما برای ایران تلاش میکنیم و این مسئله باید مورد توجه مسئولین باشد.