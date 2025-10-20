خبرگزاری کار ایران
مارکو یوهانسون: تراکتور، بهترین بخش زندگی من در ایران است
دروازه‌بان سوئدی تراکتور پس از برد پرگل تیمش مقابل الشارجه، از حس فوق‌العاده خود و تجربه همکاری با علیرضا بیرانوند گفت.

به گزارش ایلنا،  مارکو یوهانسون، دروازه‌بان سوئدی تراکتور و ذخیره علیرضا بیرانوند، پس از پیروزی پنج بر صفر تیمش مقابل الشارجه، از حس فوق‌العاده خود گفت: خیلی خوشحالم که دیدم تراکتور امروز اینقدر خوب بازی کرد.

او درباره همبازی قدرتمندش، الکساندر سدلار افزود: این برادرم را تانک صدا می‌کنم! خیلی قوی و محکم است.

دروازه‌بان ۲۷ ساله تراکتور خطاب به هواداران گفت: یاشاسین تراکتور!  و درباره تجربه کار کردن کنار بیرانوند تأکید کرد: او عالی است. به نظرم بهترین دروازه‌بان ایرانی است. اینکه با او تمرین کنم، تجربه‌ای فوق‌العاده برای من است.

یوهانسون درباره زندگی در ایران گفت: برای من کمی متفاوت است، اما خوب است. مردم تبریز به ما اهمیت می‌دهند و در هرجا که می‌رویم به ما احترام می‌گذارند. آن‌ها ما را دوست دارند و ما هم آن‌ها را دوست داریم. زندگی در ایران با اروپا متفاوت است، اما من آن را دوست دارم.

او در پاسخ به اینکه بیشترین چیزی که در ایران دوست دارد چیست، با خنده گفت: تراکتور!

