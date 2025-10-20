خلیلزاده: برد مقابل الشارجه به سود فوتبال ایران هم بود
کاپیتان تراکتور پس از پیروزی پنج بر صفر تیمش مقابل الشارجه امارات، از تلاش همدلانه بازیکنان و اهمیت نتیجه برای فوتبال ایران سخن گفت.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیلزاده، کاپیتان تیم فوتبال تراکتور، پس از برد پرگل پنج بر صفر مقابل الشارجه امارات گفت: تبریک به مردم خوب ایران. این برد برای ما واقعاً شیرین بود. از هوادارانی که امروز این مسیر طولانی را طی کردند، ممنونم. برد امروز نه تنها برای تراکتور، بلکه برای فوتبال ایران هم نتیجه خوبی داشت.
او درباره خونسردی خود پس از این پیروزی افزود: اتفاق خاصی نیفتاده که بخندیم. باید به جلو نگاه کنیم و آینده را ببینیم. امیدوارم بتوانیم به مراحل بالاتر صعود کنیم. این بازی هم مثل دیگر مسابقات بود؛ میتوانستیم مقابل شباب الاهلی و الوحده هم برنده باشیم و اکنون ۹ امتیازی باشیم.
کاپیتان تراکتور در پاسخ به سوالی درباره شانس قهرمانی گفت: تیم مقابل ما ارزشش حدود ۴۵ میلیون یورو بود، اما این مهم نیست. مهم تیم بودن و همدلی است. تیمی که بخواهد موفق شود، باید یکدل باشد. خوشبختانه ما تیم همدلی هستیم، نه حاشیه و نه مشکلات خاص.
وی در خصوص سن و حضور مداومش در ترکیب خاطرنشان کرد: نه، خسته نمیشوم. سن فقط یک عدد است. مهم نحوه زندگی و مراقبت از خود است؛ وقتی سالم زندگی کنی، خستگی معنی ندارد.
شجاع درباره انتقادات افزود: انتقاد بخشی از فوتبال است و باعث رشد میشود. انتقاد آدم را بزرگتر میکند.
او در پایان درباره بحث انتقام تیمهای ایرانی گفت: این برد انتقام نبود. تیمهای ایرانی با غیرت خود میتوانند در امارات امتیاز بگیرند. اگر همه، از هوادار تا کادر فنی و مدیریت، یکدل باشیم، موفقیت تراکتور به سود فوتبال ایران هم خواهد بود. هدف ما صعود تراکتور به مراحل بالاتر است، که به نفع فوتبال کشورمان است.