شارجه ۰-۵ تراکتور: برد تاریخی اسکوچیچ در امارات

به گزارش ایلنا، تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در دور سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه شارجه به مصاف تیم اماراتی رفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد. گل‌های این دیدار توسط رجی لوشکیا در دقایق ۸ و ۱۱، مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۴۰، دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه ۳+۴۵ و مسعود زائر کاظمینی در دقیقه ۸۴ به ثمر رسید.

تراکتور که در دو دیدار قبلی خود دو تساوی کسب کرده بود، با این برد دلچسب مقابل قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا پنج امتیازی شد و موقتاً به رتبه سوم جدول صعود کرد.

تراکتور از همان دقایق ابتدایی با برنامه، هماهنگ و هجومی ظاهر شد و چهار گل در نیمه اول به ثمر رساند تا عملاً کار حریف را تمام کند. تیم شارجه که در نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی رسیده بود، در برابر نماینده ایران حرفی برای گفتن نداشت.

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، که در ورزشگاه حضور داشت، پس از پایان نیمه نخست به رختکن رفت و با تبریک و تقدیر، بازیکنان را تشویق کرد تا در نیمه دوم نیز با تمرکز و انگیزه کامل نتیجه را قطعی کنند.

تنها کارت زرد مسابقه به مارکوس ملونی از شارجه تعلق گرفت و داور کره‌ای بازی، کیم جون هیوک، این تصمیم را اعلام کرد.

ترکیب دو تیم:

شارجه امارات

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی (46- خالد ابراهیم)، ماجد حسن (46- ایگور کورونادو)، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو (68- سائول گوآریراپا)، کایو لوکاس (68- عثمان کامارا)، عادل تاعرابت و ری مانای.

سرمربی: میلوش میلویویچ

تراکتور ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار (87- فرشاد فرجی)،، دانیال اسماعیلی‌فر (87- مهرداد محمدی)، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد (76- صادق محرمی)، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا (69- مهدی ترابی) و تومیسلاو اشترکالی (76- مسعود زائرکاظمین).

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

حواشی:

* ایگور پوستونسکی، ستاره خط میانی تراکتور به علت آسیب دیدگی در لحظه آخر از ترکیب این تیم خارج شد و البته سید مهدی حسینی هم دیگر غایب نماینده ایران است.

* محمد نادری در دقیقه 2 پس از خطای کایو دچار مصدومیت جزئی شد، اما خیلی زود بلند شد و به کارش ادامه داد.

* محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور در ورزشگاه شارجه حضور دارد.

* تراکتور در این بازی بیرون از خانه هم تماشاگر دارد و حدود 200 هوادار ایرانی در گوشه‌ای از استادیوم به شدت مشغول این تیم هستند.

* جواد نکونام، سرمربی پیشین استقلال هم در استادیوم حضور دارد و بازی تراکتور و شارجه را از نزدیک نگاه می‌کند.

* نمایش درخشان تراکتور در نیمه نخست کاری کرد تا زنوزی به وجد بیاید و برای افزایش روحیه بازیکنان تیم بین دو نیمه به رختکن برود.

* رجی لوشکیا پس از دو گل و یک پاس گل به علت آسیب دیدگی جزئی در دقیقه 69 از زمین بیرون رفت تا مهدی ترابی با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت دوباره به میادین برگردد.

* شجاع در دقیقه 79 به دلیل برخورد آرنج دست ری مانای به صورتش دچار مصدومیت شد که داور هم در این صحنه از کارت زرد یا قرمز برای مهاجم شارجه استفاده نکرد.

انتهای پیام/