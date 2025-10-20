خبرگزاری کار ایران
جواد نکونام تماشاگر ویژه تراکتور و شارجه

جواد نکونام تماشاگر ویژه تراکتور و شارجه
ستاره سابق تیم ملی ایران، جواد نکونام، در ورزشگاه شارجه حضور یافت.

به گزارش ایلنا،  جواد نکونام، با ۱۵۴ بازی ملی و رکورددار بیشترین حضور در تیم ملی ایران، در دیدار تراکتور و الشارجه امارات در شارجه حاضر شد و از عملکرد شاگردان اسکوچیچ لذت برد.

نکونام که پس از ترک استقلال عمدتاً در دبی دیده می‌شود و با اهالی فوتبال این شهر و شارجه آشنایی دارد، بین دو نیمه گفتگوهای ویژه‌ای با حاضران در استادیوم و مسئولان باشگاه شارجه انجام داد.

همچنین تعداد زیادی از خانواده‌های بازیکنان دو تیم در جایگاه ویژه حضور داشتند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند. نکونام خود سابقه بازی در تیم شارجه را نیز دارد.

