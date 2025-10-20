ترکیب شارجه برای مصاف با تراکتور
تیم شارجه امارات پس از شروع موفق در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تراکتور ایران است.
به گزارش ایلنا، شارجه امارات که در شروع لیگ نخبگان آسیا نمایش موفقی داشته و توانسته مقابل الغرافه قطر پیروز شود و برابر السد یک امتیاز کسب کند، امشب میزبان تراکتور ایران خواهد بود.
تیم شارجه که سه روز پیش در لیگ برتر امارات با نتیجه دو بر صفر الظفره را شکست داد، امیدوار است دومین برد خود در لیگ نخبگان آسیا را کسب کند و یکی از گزینههای جدی صعود به مرحله بعد باشد.
ترکیب آغاز کننده شارجه برابر تراکتور شامل درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانا است که پنج بازیکن خارجی و یک بازیکن کرهای در جمع آن دیده میشوند.
چهار بازیکن مارو کاتانیچ، خالد ابراهیم، دیوید پتروویچ و جرونیمو پوبلیتی که در دیدار قبلی شارجه مقابل السد حضور داشتند، در ترکیب اصلی امشب حضور ندارند.