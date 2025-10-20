هفته سوم لیگ نخبگان آسیا
اعلام ترکیب تراکتور برابر الشارجه
تیم تراکتور امشب در سومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه اختصاصی شارجه به مصاف این تیم اماراتی میرود.
به گزارش ایلنا، تراکتور پس از دو تساوی مقابل شباب الاهلی و الوحده امارات، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در سومین دیدارش در لیگ نخبگان آسیا میهمان شارجه خواهد بود. سرخپوشان تبریزی امیدوارند با عبور از حریف قدرتمند اماراتی، نخستین برد خود را در این رقابتها به دست آورند.
در ترکیب امشب تراکتور نسبت به دیدار قبلی برابر الوحده دو تغییر ایجاد شده است؛ ایگور پوستونسکی و اودیل خامروبکوف از ترکیب خارج شدهاند و جای خود را به تیبور هالیلوویچ و رجی لوشکیا دادهاند.
علیرضا بیرانوند پس از بازگشت از اردوی تیم ملی و نیمکتنشینی برابر تانزانیا، دوباره درون دروازه تراکتور قرار میگیرد و به دنبال ثبت دومین کلینشیت متوالی خود در لیگ نخبگان آسیاست.
شجاع خلیلزاده و الکساندر سدلار زوج ثابت خط دفاع تراکتور را تشکیل میدهند و مأموریت مهار مهاجمان خطرناک شارجه را برعهده دارند. در کنارهها نیز دانیال اسماعیلیفر در سمت راست و محمد نادری در جناح چپ حضور خواهند داشت.
در میانه میدان، مهدی شیری مثل همیشه در نقش هافبک دفاعی به میدان میرود و تیبور هالیلوویچ نیز در کنار او بازی خواهد کرد. در خطوط جلو، مهدی هاشمنژاد و امیرحسین حسینزاده به عنوان وینگرهای هجومی وظیفه طراحی حملات را بر عهده دارند.
در خط حمله، رجی لوشکیا و تومیسلاو اشترکالی زوج تهاجمی تراکتور خواهند بود تا شاگردان اسکوچیچ با تکیه بر قدرت گلزنی این دو بازیکن به نخستین پیروزی خود در لیگ نخبگان آسیا برسند.
ترکیب اصلی تراکتور مقابل شارجه:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلیفر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، رجی لوشکیا و تومیسلاو اشترکالی.