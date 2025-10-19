یک استعفای جدید و جنجالی دیگر در پرسپولیس
بعد از پایان کار رضا درویش، اکنون سخنگوی این باشگاه نیز از سمت خود کنارهگیری کرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی لشگری نیز که او را دست راست و مغز متفکر رضا درویش مینامیدند ۲۴ ساعت بعد از پایان کار مدیرعامل این باشگاه، با انتشار پستی کوتاه در صفحه شخصیاش از سمت خود کنارهگیری و استعفا کرد.
لشگری طی هفتههای اخیر تحت فشار انتقادات هواداران قرار داشت و استعفای او تنها یک روز پس از کنارهگیری رسمی درویش انجام شد؛ دو رخداد پیاپی که آغاز یک دوره پرالتهاب در ساختار مدیریتی باشگاه را نشان میدهد.
در حالیکه جانشین رسمی مدیرعامل هنوز مشخص نشده و تصمیم هیئت مدیره درباره نیمکت تیم نیز در دست بررسی است، کنارهگیری سخنگوی باشگاه هم رخ داده است. کارشناسان بر این باورند که شکست برابر خیبر و نتایج ضعیف هفت هفته ابتدایی لیگ، زنجیره تغییرات مدیریتی در پرسپولیس را آغاز کرده است.
مصطفی لشگری استعفای خود را با انتشار یک استوری در فضای مجازی رسانهای کرده و این خبر موجی از واکنشها در میان هواداران پرسپولیس ایجاد کرده است.