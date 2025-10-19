رونمایی از ترکیب دو تیم لیورپول و منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته هشتم از رقابت های پرمیر لیگ انگلیس از ساعت 18:00 امشب تیم های لیورپول و منچستریونایتد با هم مصاف می دهند.

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

مامارداشویلی | کرکز، فن دایک، کوناته، بردلی | خرافنبرخ، مک آلیستر | خاکپو، سوبوسلای ، صلاح | ایساک

ترکیب منچستریونایتد برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

لامنس | دلیخت، شاو، مگوایر | دالو، کاسمیرو، فرناندز، آماد | امبومو، مانت | کونیا

