هفته هشتم پرمیر لیگ انگلیس
رونمایی از ترکیب دو تیم لیورپول و منچستریونایتد
ترکیب دو تیم لیورپول و منچستریونایتد مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته هشتم از رقابت های پرمیر لیگ انگلیس از ساعت 18:00 امشب تیم های لیورپول و منچستریونایتد با هم مصاف می دهند.
ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
مامارداشویلی | کرکز، فن دایک، کوناته، بردلی | خرافنبرخ، مک آلیستر | خاکپو، سوبوسلای ، صلاح | ایساک
ترکیب منچستریونایتد برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
لامنس | دلیخت، شاو، مگوایر | دالو، کاسمیرو، فرناندز، آماد | امبومو، مانت | کونیا