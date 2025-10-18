بایرن مونیخ، درکلاسیکر خانگی را از دورتموند برد
اولین درکلاسیکر فصل بوندسلیگا با پیروزی بایرن مونیخ به انجام رسید.
به گزارش ایلنا، اولین درکلاسیکر فصل در چارچوب هفته هفتم بوندسلیگای آلمان از ساعت 20 امشب (شنبه) در ورزشگاه آلیانتس شهر مونیخ و به میزبانی بایرن از دورتموند برگزار شد که این بازی در نهایت با برتری 2 بر یک باواریاییها خاتمه یافت.
هری کین (22) و میشل اولیسه (78) گلزنان بایرن مونیخ در این بازی بودند. تک گل زنبورها را نیز جولین برانت در دقیقه 84 زد.
در سایر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
کلن یک - آگزبورگ یک
هایدنهایم 2 وردربرمن 2
ماینتس 3 - لورکوزن 4
لایپزیگ 2 - هامبورگ یک
ولفسبورگ صفر - اشتوتگارت 3