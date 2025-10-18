خیبر ۲-۱ پرسپولیس: اولین و شاید آخرین شکست هاشمیان!

به گزارش ایلنا، این دیدار عصر امروز (شنبه) در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد و پرسپولیس با وجود مالکیت بالای توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، مقابل شاگردان مهدی رحمتی شکست خورد؛ شکستی که در لحظات پایانی رقم خورد و شوک بزرگی به سرخ پوشان وارد کرد.

گل زودهنگام خیبر و ناکامی سرخ‌ها در نیمه نخست

پرسپولیس بازی را با فشار بالا آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی توسط علی علیپور دو موقعیت خطرناک ایجاد کرد. شوت او در دقیقه 8 از بالای دروازه بیرون رفت و در دقیقه 16 ضربه خطرناکش از کنار دروازه به کرنر تبدیل شد. شاگردان هاشمیان در دقیقه 21 نیز با یک شوت دیگر از علیپور نزدیک بود به گل برسند اما محمدرضا دیناروند واکنشی دیدنی نشان داد.

در دقیقه 28 اما خیبر روی یک ضربه آزاد تمرین‌شده به گل رسید؛ ارسال دقیق به دهانه دروازه با ضربه معصومی همراه شد و توپ به تور دروازه پیام نیازمند چسبید تا شاگردان رحمتی پیش بیفتند. در ادامه خیبر فرصت داشت اختلاف را بیشتر کند اما ضربه سر محبی در دقیقه 36 از بالای دروازه به بیرون رفت.

در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز باکیچ با یک شوت خطرناک دروازه خیبر را تهدید کرد اما توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه گذشت. نیمه اول با برتری 1 بر 0 خیبر به پایان رسید.

درخشش دیناروند و ناکامی پرسپولیس در گلزنی

با آغاز نیمه دوم پرسپولیس با تمام توان حمله کرد. در دقیقه 60 محمدحسین صادقی با یک قیچی برگردان زیبا موقعیت بسیار خطرناکی خلق کرد اما دیناروند دروازه‌بان جوان خیبر توپ را مهار کرد.

در دقیقه 70 و 72 اوج درخشش دیناروند رقم خورد؛ دو واکنش پیاپی و فوق‌العاده از این گلر مانع از گلزنی پرسپولیسی‌ها شد. او بی‌شک بهترین بازیکن زمین تا آن لحظه بود و به تنهایی مقابل خط حمله سرخ‌ها ایستاده بود.

گل تساوی و شوک پایانی

در دقیقه 90 امید عالیشاه روی یک ارسال دقیق توانست گل تساوی را به ثمر برساند و پرسپولیسی‌ها برای دقایقی امیدوار به بازگشت شدند. اما این پایان کار نبود.

در دقیقه 90+4 عیسی مرادی روی یک حمله سریع و غافلگیرکننده دروازه پیام نیازمند را باز کرد. داور ابتدا این گل را آفساید اعلام کرد اما VAR پس از بررسی، گل را تأیید کرد تا خیبر در دقایق پایانی بازی پیروز شود.

آمار بازی؛ تسلط پرسپولیس، کارایی خیبر

در پایان بازی، آمار نشان داد که پرسپولیس با ۶۵٪ مالکیت توپ و ۱۴ شوت نسبت به ۹ شوت خیبر برتری محسوسی در خلق موقعیت داشت، اما خیبر از فرصت‌های محدود خود نهایت استفاده را برد و سه امتیاز مهم را گرفت. دیناروند با چند واکنش دیدنی ستاره بی‌چون‌وچرای زمین بود.

ترکیب ابتدایی دو تیم

پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امین قاسمی‌نژاد، امید عالیشاه، تیوی بیفوما و علی علیپور.

خیبر خرم‌آباد: محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی و عارف قزل.

با این شکست، پرسپولیس با ۸ امتیاز به رده دهم جدول سقوط کرد و آینده کاری وحید هاشمیان بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. در سوی مقابل، مهدی رحمتی و شاگردانش با کسب این برد ارزشمند جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیدند و جشن بزرگی در پایان بازی برگزار کردند.

