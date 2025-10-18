خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمانی: نبود حسینی تأثیرگذار بود

زمانی: نبود حسینی تأثیرگذار بود
کد خبر : 1701816
لینک کوتاه کپی شد.

در غیاب مجتبی حسینی و مجید محافظت‌کار، زمانی به نمایندگی از کادرفنی آلومینیوم اراک در نشست خبری پس از بازی با پیکان حاضر شد و از سختی مسابقه، اعتراض‌های مداوم نیمکت حریف و پیشرفت تاکتیکی بازیکنانش سخن گفت.

به گزارش ایلنا،   در غیاب مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک، و مجید محافظت‌کار، دستیار اول او،   زمانی به نمایندگی از کادرفنی در نشست خبری پس از دیدار مقابل پیکان شرکت کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: بازی بسیار سختی بود و می‌دانستیم مقابل تیمی باکیفیت قرار داریم. به دلیل محرومیت آقای حسینی، من در این نشست حضور پیدا کردم.

زمانی با اشاره به صحنه‌های حساس بازی افزود: در یکی از صحنه‌ها تیم حریف با اوت بلند دروازه ما را تهدید کرد که خوشبختانه دروازه‌بان‌مان واکنش خوبی نشان داد. نیمکت تیم حریف از ابتدا معترض بود؛ البته دوستان ما هستند، اما تقریباً ۹۰ دقیقه اعتراض کردند.

او درباره شرایط تیم گفت: ما تیم جوانی داریم که به بلوغ تاکتیکی رسیده است. ان‌شاءالله در آینده بیشتر از این بازیکنان خواهید شنید و امیدوارم روند خوب‌مان ادامه پیدا کند.

زمانی همچنین به آشنایی تیمش با محل برگزاری مسابقه اشاره کرد و گفت: با این ورزشگاه بیگانه نیستیم، اما نبود آقای حسینی تأثیرگذار بود. ایشان از روی سکوها نکات لازم را به بازیکنان منتقل می‌کردند.

وی در پایان درباره قضاوت داور گفت: داوری در مجموع خوب بود، اما به نظر من برخی خطاهای جزئی به سود تیم حریف سوت زده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ