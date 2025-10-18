به گزارش ایلنا، در جریان دیدار پرسپولیس و خیبر، جو ورزشگاه به شدت ملتهب شد. هواداران پرسپولیس که از عملکرد تیم و سرمربی خود ناراضی بودند، در چندین لحظه بطری‌هایی به سمت وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس پرتاب کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که هاشمیان همچنان نتوانسته نتایج مطلوبی با تیم خود کسب کند و انتقادهای شدیدی از سوی هواداران نسبت به عملکرد او وجود دارد.

در واکنش به این اعتراضات، افشین پیروانی به ناظر بازی اعتراض کرد و از او خواست که هواداران خیبر نیز که به نوعی در ایجاد این فضای ملتهب نقش داشتند، تحت نظر قرار بگیرند. این رفتار از سوی پیروانی نشان از نگرانی شدید تیم از تاثیر منفی جو موجود در ورزشگاه و نگرانی برای آینده هاشمیان داشت.

این اعتراضات و فشارها، نشانه‌ای از عدم رضایت هواداران پرسپولیس از وضعیت تیم و سرمربی است که این روزها با انتقادات زیادی روبه‌رو است. هواداران پرسپولیس حتی خواستار جدایی وحید هاشمیان از سمت خود شده‌اند، به خصوص که نتایج تیم در لیگ برتر و رقابت‌های دیگر آنطور که باید و شاید، رضایت‌بخش نبوده است.

