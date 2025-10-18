خبرگزاری کار ایران
زور پیکان به آلومینیوم نرسید

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، آلومینیوم اراک با تک گل امین جهان‌کهن موفق شد پیکان تهران را یک بر صفر شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ باشگاه، چهار برد متوالی خود را ثبت کند.

به گزارش ایلنا،  در ادامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، پیکان تهران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف یکدیگر رفتند. شاگردان مجتبی حسینی که پس از روزهای سخت ابتدای فصل، سه برد متوالی کسب کرده بودند، مقابل پیکان آماده بودند تا روند موفقیت خود را ادامه دهند. تیم پیکان نیز که هفته گذشته نخستین شکست فصلش را مقابل مس رفسنجان تجربه کرده بود، با ترکیبی که مصدومیت کسری طاهری باعث شد مرتضی تبریزی فرصت بازی پیدا کند، وارد میدان شد.

بازی از ساعت ۱۵:۳۰ با سوت حسین امیدی آغاز شد و در ابتدای مسابقه، شانس‌هایی برای هر دو تیم ایجاد شد. پرتاب اوت منصور باقری از خط دفاع پیکان با مهار خوب محمد خلیفه برگشت داده شد و فرصت بعدی فرید امیری با ضربه‌ای به بیرون رفت.

در دقیقه ۳۹، امین جهان‌کهن با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه پیکان را باز کرد تا تک گل بازی را به ثبت برساند.

نیمه دوم نیز موقعیت‌های پیکان ادامه داشت؛ فرید امیری و میثم تیموری با ضربه‌های سر شانس گلزنی داشتند، اما دروازه‌بان ملی‌پوش خلیفه با واکنش‌های دیدنی اجازه باز شدن دروازه را نداد. ارسال‌های خطرناک و کرنرهای پیکان نیز با مهارهای به موقع خلیفه ناکام ماند.

این دیدار در نهایت با پیروزی ۱-۰ آلومینیوم اراک به پایان رسید. شاگردان حسینی با این برد به ۱۲ امتیاز رسیدند و به رده دوم جدول صعود کردند، در حالی که پیکان با ۷ امتیاز و دومین شکست متوالی، در جایگاه یازدهم باقی ماند.

در هفته هشتم، پیکان میهمان سپاهان اصفهان خواهد بود و آلومینیوم اراک در خانه میزبان مس رفسنجان خواهد شد.

ترکیب آلومینیوم اراک برابر پیکان:
محمد خلیفه، رضا مرزبان، بهروز نوروزی‌فرد، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، یاسین جرجانی، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی و رحمان جعفری.

ترکیب پیکان برابر آلومینیوم:
احمد گوهری، منصور باقری، میلاد باقری، میثم تیموری، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، سجاد جعفری، فراز امامعلی، محسن آذرباد و مرتضی تبریزی.

