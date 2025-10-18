خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب شمس آذر و فجرسپاسی

کد خبر : 1701790
ترکیب دو تیم شمس آذر و فجرسپاسی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته هفتم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های شمس آذر قزوین و فجرسپاسی شیراز با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ترکیب شمس آذر برابر فجر

جعفرپور، نژادمهدی، سهیل فداکار، محکم‌کار، داریوش شجاعیان، ممی‌زاده، محمدی، ربیع‌زاده، آزاده، معظمی‌تبار و معامله‌گری

ترکیب فجرسپاسی برابر شمس آذر

علی غلام‌زاده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و شروین بزرگ

