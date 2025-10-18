هفته هفتم لیگ برتر
اعلام ترکیب شمس آذر و فجرسپاسی
ترکیب دو تیم شمس آذر و فجرسپاسی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته هفتم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های شمس آذر قزوین و فجرسپاسی شیراز با هم مصاف می دهند.
ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
ترکیب شمس آذر برابر فجر
جعفرپور، نژادمهدی، سهیل فداکار، محکمکار، داریوش شجاعیان، ممیزاده، محمدی، ربیعزاده، آزاده، معظمیتبار و معاملهگری
ترکیب فجرسپاسی برابر شمس آذر
علی غلامزاده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفریکیا، مسعود ریگی، محمود مطلقزاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و شروین بزرگ