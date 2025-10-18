ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر مشخص شد

به گزارش ایلنا،تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ به مصاف خیبر خرم‌آباد می‌رود. ترکیب نهایی پرسپولیس برای این دیدار اعلام شد.

ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی گنجی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امین کاضمیان، امید عالیشاه، تیوی بیفوما و علی علیپور.

این بازی برای وحید هاشمیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که وحید هاشمیان در صورت کسب نتیجه مساوی یا باخت به احتمال زیاد اخراج می‌شود.

