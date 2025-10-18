خبرگزاری کار ایران
ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر مشخص شد

پرسپولیس امروز در هفته هفتم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد قرار می‌گیرد و ترکیب نهایی تیم برای این دیدار مشخص شد.

به گزارش ایلنا،تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ به مصاف خیبر خرم‌آباد می‌رود. ترکیب نهایی پرسپولیس برای این دیدار اعلام شد.

ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی گنجی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امین کاضمیان، امید عالیشاه، تیوی بیفوما و علی علیپور.

این بازی  برای وحید هاشمیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که وحید هاشمیان در صورت کسب نتیجه مساوی یا باخت به احتمال زیاد اخراج می‌شود.ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر مشخص شد

