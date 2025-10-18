جنپو در مسیر آمادگی و درخشش در استقلال
موسی جنپو مسیر بازگشت به فرم کامل را آغاز کرده و هواداران آبیها امیدوارند این بازیکن به شرایط مطلوب برسد.
به گزارش ایلنا، ساپینتو همیشه در نشستهای خبری تأکید میکند که هنوز بعضی از بازیکنهای خارجیاش آماده نیستند و به فرم صددرصدی خود نرسیدهاند. یکی از بازیکنانی که منظور او است، موسی جنپو است. این بازیکن پیشتر در استاندارد لیژ با ساپینتو کار کرده و به درخواست سرمربی پرتغالی به استقلال پیوسته است. ساپینتو به خوبی از تواناییهای جنپو آگاه است و میداند که اگر او به شرایط ایدهآل برسد، میتواند به شدت به تیم کمک کند.
دیروز در دیدار استقلال، جنپو با انگیزه بالا چند حرکت تاثیرگذار داشت و تواناییهایش را به نمایش گذاشت، بهویژه صحنهای که با عبور از دو بازیکن مس میتوانست موقعیت خطرناک ایجاد کند. با این حال، بدشانسی همراه او بود و همان صحنه باعث شد از ناحیه کتف آسیب ببیند. جنپو تلاش کرد به بازی ادامه دهد، اما پس از مدتی دیگر نتوانست در میدان حضور داشته باشد و از زمین خارج شد. کادر پزشکی با استفاده از چسب کنزو کتف او را تثبیت کرد تا بتواند بخشی از بازی را ادامه دهد و فشار کمتری به او وارد شود.
امروز جنپو MRI میدهد تا وضعیت دقیق مصدومیتش مشخص شود. فعلاً مشخص است که او هنوز به سطح آمادگی مورد انتظار نرسیده، اما روند بهبود و بازگشتش ادامه دارد و از لحاظ بدنی به مرور بهتر میشود. هواداران استقلال با اشتیاق در انتظار بازگشت او هستند تا بتواند نقش مؤثر خود را در ترکیب تیم ایفا کند و به آبیها در مسیر موفقیت کمک کند.
این بازیکن پس مشخص شدن وضعیت مصدومیتش در روزهای آینده تمرینات خود را با دقت دنبال خواهد کرد تا هرچه سریعتر به فرم ایدهآل برسد و بتواند بخشی از ستارههای درخشان آبیها در ادامه لیگ باشد.