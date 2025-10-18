رامین-صالح زیر پوست استقلال برای پیراهن تیم ملی!

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان مدافع راست استقلال از ابتدای فصل یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیم بوده و در غیاب روزبه چشمی حتی بازوبند کاپیتانی را نیز بر بازو بسته است. او در دیدار آسیایی برابر المحرق در ترکیب اصلی حضور داشت و به عنوان کاپیتان وارد زمین شد. اما پس از آن مسابقه و با نارضایتی ریکاردو ساپینتو از عملکردش، در هفته ششم لیگ برتر روی نیمکت نشست و جای خود را به صالح حردانی داد.

رضاییان در فیفادی همراه تیم ملی بود و تنها دو روز پیش از دیدار استقلال مقابل مس رفسنجان به تهران بازگشت و بلافاصله در تمرینات شرکت کرد. با این حال ساپینتو ترجیح داد در آن بازی به حردانی اعتماد کند. در شرایطی که صحبت‌هایی درباره مصدومیت جزئی حردانی مطرح شده بود، او در ترکیب اصلی قرار گرفت، بازوبند را بر بازو بست و کاپیتان تیم بود. رامین هم در نیمه دوم گرم کرد، اما به میدان نرفت.

عملکرد خوب صالح حردانی در این دیدار باعث شد رضایت ساپینتو و هواداران جلب شود و حالا رقابت بین این دو بازیکن برای حضور در ترکیب اصلی داغ‌تر از قبل شده است. رامین رضاییان که تجربه و سابقه قابل توجهی در فوتبال ایران دارد، به خوبی می‌داند برای بازگشت به ترکیب باید دوباره خودش را ثابت کند.

حتی سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی درخصوص عدم حضور برخی نفرات در زمین، مانند رامین رضاییان گفت: «به بقیه بازیکنان هم فرصت بازی خواهد رسید. اگر زیاد تعویض کنیم، به آن پایداری و ثبات نمی‌رسیم، اما گاهی با همان خط دفاعی ثابت هم نتیجه نمی‌گیریم. در این مواقع دو یا سه شانس به بازیکنان دیگر می‌دهم تا از فرصت‌ها استفاده کنند. باید به سایر بازیکنان فرصت داد. همین نفرات و سایر بازیکنان باید کارشان را به نحو احسن انجام دهند. من از عملکرد امروز راضی‌ام، چون همه بازیکنان تلاش کردند و تیم در مسیر رشد قرار دارد.»

با این شرایط، ساپینتو در سمت راست خط دفاعی دو گزینه آماده و با انگیزه در اختیار دارد و این رقابت نزدیک می‌تواند به سود استقلال و تقویت این پست مهم در ادامه فصل تمام شود.

رامین رضاییان در جریان دیدار با مس رفسنجان فرصت بازی پیدا نکرد، اما در پایان مسابقه صحنه‌ای خاص رقم خورد. ریکاردو ساپینتو پس از سوت پایان، به سمت رامین رفت و او را محکم در آغوش گرفت. این تصویر در حالی رقم خورد که هواداران استقلال مدافع راست خود را با صدای بلند تشویق می‌کردند و رامین هم به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد.

انتهای پیام/