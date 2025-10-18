عملکرد با انگیزه مدافع مس برابر استقلال

خبرگزاری کار ایران
مدافع مس رفسنجان دیروز مقابل استقلال، تیم سابقش، نمایش قابل توجهی داشت و با حضور فعال در دفاع و حمله، توانایی‌هایش را به رخ کشید.

به گزارش ایلنا، ایمان سلیمی، مدافع سابق استقلال، دیروز در هفته هفتم لیگ برتر با انگیزه‌ای مضاعف مقابل تیم سابق خود به میدان رفت. سلیمی که تا روزهای پایانی نقل و انتقالات امیدوار بود در استقلال بماند و حتی با این تیم قرارداد داشت، در نهایت راهی مس رفسنجان شد. این تقابل فرصتی بود تا نشان دهد حضور او در خط دفاع هر تیمی موثر است.

در طول بازی، سلیمی نه تنها در دفاع فعال بود، بلکه در برخی حملات تیم خود نیز مشارکت داشت. او با تمرکز بالا توپ‌ها را جمع‌آوری می‌کرد، خطوط دفاعی را سازمان‌دهی می‌کرد و مانع از ایجاد موقعیت‌های خطرناک برای استقلال شد. حتی گل خورده استقلال در این دیدار ناشی از یک توپ عبوری از زاویه بسته بود و عملکرد سلیمی نقشی در آن نداشت.

یکی از مهم‌ترین لحظات بازی در دقیقه ۶۴ رخ داد؛ زمانی که حسین گودرزی از سمت چپ حرکت خوبی انجام داد و توپ را به دهانه دروازه ارسال کرد. سعید سحر خیزان نزدیک بود دروازه استقلال را باز کند، اما سلیمی با یک تکل بسیار به موقع توپ را به کرنر فرستاد و مانع از باز شدن دروازه شد. این لحظه نشان از تمرکز و سرعت تصمیم‌گیری او داشت و توانست از گلزنی حریف جلوگیری کند و مانع از بحرانی شدن بازی برای تیمش شود.

این نمایش نشان داد که سلیمی هنوز در بهترین فرم خود قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در موفقیت‌های آینده مس رفسنجان ایفا کند.

