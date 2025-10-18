بیانیه الریان درمورد بستری شدن صابر کاظمی
صابر کاظمی، بازیکن تیم والیبال الریان، پس از بروز عارضه قلبی در تعطیلات آخر هفته، به بیمارستان حمد العام منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از باشگاه الریان قطر، بازیکن تیم والیبال باشگاه ما، صابر کاظمی، دچار مشکل قلبی شد و بلافاصله پس از حادثه به بیمارستان حمد العام منتقل گردید. او هماکنون تحت درمان در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارد و وضعیت پزشکی او تحت نظارت تیم متخصصان است.
مدیریت باشگاه الریان برای این ورزشکار آرزوی سلامتی و بهبودی سریع دارد و با خانواده و هواداران وی ابراز همدردی کرده است.