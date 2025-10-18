به گزارش ایلنا، تقریباً پانزده دقیقه از بازی پیکان و آلومینیوم اراک گذشته بود که کمک داور ویدیویی (VAR) به سیستم داوری اضافه شد. پیش از آن امکان ارتباط با کمک‌داوران ویدیویی و بررسی صحنه‌ها وجود نداشت.

در دقیقه ۳ مسابقه، صحنه‌ای مشکوک روی دروازه آلومینیوم رخ داد که کادر فنی و بازیکنان پیکان معتقد بودند توپ از خط عبور کرده است، اما به دلیل فعال نبودن VAR امکان بازبینی وجود نداشت. این موضوع با اعتراض شدید سعید دقیقی همراه شد.

حدود دقیقه ۱۳، داور به کاپیتان‌های دو تیم اعلام کرد که کمک داور ویدیویی فعال شده و از این پس صحنه‌ها قابل بازبینی خواهند بود.

صحنه مشکوک در محوطه جریمه که پیش از فعال شدن VAR رخ داده بود، مهم‌ترین صحنه مسابقه محسوب می‌شد و به دلیل تاخیر در اتصال سیستم، به جنجالی چند دقیقه‌ای تبدیل شد.

