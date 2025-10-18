خبرگزاری کار ایران
​بازگشت یامال و فرمین لوپز به لیست بارسلونا برای مصاف با خیرونا
هانسی فلیک برای بازی با خیرونا بازیکنانی را در اختیار دارد، اما همچنان با غیبت‌های مهمی روبرو است.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا امروز شنبه لیست بازیکنان خود را برای دیدار مقابل خیرونا که امشب در ورزشگاه مونتجویک و در چارچوب هفته نهم لالیگا برگزار می‌شود، اعلام کرد. هانسی فلیک دو بازیکن کلیدی خود یعنی لامین یامال و فرمین لوپز را در اختیار دارد، اما مصدومیت‌ها همچنان گریبان‌گیر کاتالان‌ها است.

بارسلونا در دیدار مقابل تیم میشل، تراشتگن، گاوی، رافینیا، لواندوفسکی، خوان گارسیا، دنی اولمو و فران تورس را در اختیار نخواهد داشت.

با وجود این هفت غیبت بسیار مهم، هانسی فلیک حداقل دو بازیکن بسیار مهم دیگر را در اختیار دارد: لامین یامال و فرمین لوپز. وینگر جوان باشگاه توانسته است ناراحتی ناحیه کشاله ران را که در هفته‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، پشت سر بگذارد.

فران تورس، به نوبه‌ی خود، از بازی در تیم ملی اسپانیا تحت هدایت لوئیس دلا فوئنته، با گرفتگی در همسترینگ پای چپ خود و بدون مصدومیت حادی بازگشت و به نظر می‌رسید که می‌تواند در دسترس فلیک باشد، اما او روز جمعه در تمرین شرکت نکرد و غیبتش برای این هفته از رقابت‌ها تأیید شد.

طبق روال این فصل، هانسی فلیک برای تکمیل لیست بازیکنانش از روی آوردن به بازیکنان جوان آکادمی دریغ نکرده است. ژاوی اسپارت و خوان اصلی‌ترین نفرات اضافه شده به لیست هستند.

فهرست کامل بارسلونا برای بازی لالیگا مقابل خیرونا:

دروازه‌بان‌ها: شزنی، کوشن، ادر آلر

مدافعان: بالده، آرائوخو، کوبارسی، کریستنسن، جرارد مارتین، کنده، اریک گارسیا، تورنتس، ژاوی اسپارت

هافبک‌ها: پدری، کاسادو، دی یونگ، برنال، فرمین لوپز و درو

مهاجمان: رشفورد، رونی، لامین یامال، خوان و تونی فرناندز

