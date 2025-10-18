​بازگشت یامال و فرمین لوپز به لیست بارسلونا برای مصاف با خیرونا

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا امروز شنبه لیست بازیکنان خود را برای دیدار مقابل خیرونا که امشب در ورزشگاه مونتجویک و در چارچوب هفته نهم لالیگا برگزار می‌شود، اعلام کرد. هانسی فلیک دو بازیکن کلیدی خود یعنی لامین یامال و فرمین لوپز را در اختیار دارد، اما مصدومیت‌ها همچنان گریبان‌گیر کاتالان‌ها است.

بارسلونا در دیدار مقابل تیم میشل، تراشتگن، گاوی، رافینیا، لواندوفسکی، خوان گارسیا، دنی اولمو و فران تورس را در اختیار نخواهد داشت.

با وجود این هفت غیبت بسیار مهم، هانسی فلیک حداقل دو بازیکن بسیار مهم دیگر را در اختیار دارد: لامین یامال و فرمین لوپز. وینگر جوان باشگاه توانسته است ناراحتی ناحیه کشاله ران را که در هفته‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، پشت سر بگذارد.

فران تورس، به نوبه‌ی خود، از بازی در تیم ملی اسپانیا تحت هدایت لوئیس دلا فوئنته، با گرفتگی در همسترینگ پای چپ خود و بدون مصدومیت حادی بازگشت و به نظر می‌رسید که می‌تواند در دسترس فلیک باشد، اما او روز جمعه در تمرین شرکت نکرد و غیبتش برای این هفته از رقابت‌ها تأیید شد.

طبق روال این فصل، هانسی فلیک برای تکمیل لیست بازیکنانش از روی آوردن به بازیکنان جوان آکادمی دریغ نکرده است. ژاوی اسپارت و خوان اصلی‌ترین نفرات اضافه شده به لیست هستند.

فهرست کامل بارسلونا برای بازی لالیگا مقابل خیرونا:

دروازه‌بان‌ها: شزنی، کوشن، ادر آلر

مدافعان: بالده، آرائوخو، کوبارسی، کریستنسن، جرارد مارتین، کنده، اریک گارسیا، تورنتس، ژاوی اسپارت

هافبک‌ها: پدری، کاسادو، دی یونگ، برنال، فرمین لوپز و درو

مهاجمان: رشفورد، رونی، لامین یامال، خوان و تونی فرناندز

انتهای پیام/