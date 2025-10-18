پیروزی شاگردان مظفر در دومین دیدار تدارکاتی
دومین دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان ایران برابر روسیه با پیروزی ملی پوشان کشورمان همراه بود.
به گزارش ایلنا، دومین دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز از ساعت 13:30 به وقت تهران برگزار شد که این دیدار با نتیجه 4 بر 3 به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.
گل های ایران را مارال ترکمان 2 گل، فاطمه رحمتی و گل به خودی به ثمر رساندند.
دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار می شود.