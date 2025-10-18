پیروزی شاگردان مظفر در دومین دیدار تدارکاتی

به گزارش ایلنا، دومین دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز از ساعت 13:30 به وقت تهران برگزار شد که این دیدار با نتیجه 4 بر 3 به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

گل های ایران را مارال ترکمان 2 گل، فاطمه رحمتی و گل به خودی به ثمر رساندند.

دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار می شود.

انتهای پیام/