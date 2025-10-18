حسرت گواردیولا برای ستاره سابق: کاش آلوارز را الان داشتم!
سرمربی منچسترسیتی با اعتراف به اینکه خولیان آلوارز به دنبال زمان بیشتری برای بازی بود، عنوان کرد که اکنون دلتنگ مهاجم آرژانتینی است که تابستان گذشته سیتی را به مقصد اتلتیکومادرید ترک کرد.
به گزارش ایلنا، عملکرد قابل توجه خولیان آلوارز در لالیگا، او را به یکی از مهمترین خریدهای سالهای اخیر در فوتبال اسپانیا تبدیل کرده است؛ تا جایی که پپ گواردیولا، کسی که اولین بار استعداد عظیم او را در اروپا به کار گرفت، اکنون نمیتواند حسرت او را نخورد.
گواردیولا اجازه داد آلوارز با مبلغ ۷۵ میلیون یورو منچسترسیتی را به مقصد اتلتیکومادرید ترک کند، زیرا میدانست که این بازیکن به زمان بازی بیشتری نیاز دارد.
سرمربی منچسترسیتی در این باره گفت: «سال سهگانه را به یاد دارید؟ بازیکنانی که من روی نیمکت گذاشتم چه کسانی بودند؟ آیمریک لاپورت، یک مدافع میانی فوقالعاده و بازیکن فیکس تیم ملی، خولیان آلوارز و دیگرانی که حالا دوست داشتم آنها را داشتم، اما آنها میخواستند بیشتر بازی کنند و رفتند.»
مشکل مهاجم آرژانتینی در انگلستان، یک رقیب بزرگ و مشخص بود: ارلینگ هالند. گواردیولا در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد: «خولیان مجبور بود با ارلینگ رقابت کند و هالند اولویت اصلی ما بود.»
اما گواردیولا از جایی که آلوارز اکنون بازی میکند نیز خوشحال است: «او حالا در یکی از بهترین تیمهای دنیا، اتلتیکومادرید، با یک مربی و همتیمیهای در سطح جهانی است و عملکرد او به شکل باورنکردنی خوب است.»
این مهاجم آرژانتینی که در تنها ۹ بازی این فصل در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا ۷ گل به ثمر رسانده و ۳ پاس گل داده است، همچنان در ذهن گواردیولا حضور دارد: «حالا دوست داشتم او را داشتم... اما او را درک میکنم.»