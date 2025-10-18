ترکیب آلومینیوم برابر پیکان مشخص شد

به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک امروز در هفته هفتم لیگ برتر میهمان پیکان تهران است؛ تیمی که در سه دیدار اخیر نمایش‌های چشمگیری داشته و حالا با انگیزه حفظ روند خوب خود پس از تعطیلات لیگ، برای گرفتن سه امتیاز به میدان می‌رود.

شاگردان مجتبی حسینی در این دیدار با دو تغییر نسبت به بازی قبل وارد زمین شده‌اند. امیر نوری، کاپیتان تیم، این بار روی نیمکت حضور دارد و امیرمحمد هوشمند نیز به دلیل محرومیت غایب است. در غیاب او، رضا مرزبان در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

بازگشت مهدی مهدی‌پور به جمع یازده بازیکن اصلی از نکات قابل توجه ترکیب امروز است. او در غیاب نوری وظیفه هدایت خط میانی آلومینیوم را برعهده خواهد داشت و در کنار بازیکنان جوان تیم، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

از دیگر نکات جالب این دیدار، تقابل محمد خلیفه و احمد گوهری، دو دروازه‌بان با سابقه حضور در اردوی تیم ملی است؛ هر دو امیدوارند در این مسابقه دروازه‌شان را بسته نگه دارند.

ترکیب آلومینیوم اراک برابر پیکان:

محمد خلیفه، رضا مرزبان، بهروز نوروزی‌فرد، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، یاسین جرجانی، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی و رحمان جعفری.

