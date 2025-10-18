اعلام ترکیب پیکان برابر آلومینیوم اراک

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال پیکان تهران برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک اعلام شد. سعید دقیقی با تکیه بر ثبات در ترکیب اصلی، تیمش را با همان چهار مدافع بازی‌های اخیر به میدان فرستاده تا ساختار دفاعی منسجم خود را حفظ کند.

تنها تغییر در ترکیب پیکان مربوط به خط حمله است؛ جایی که مصدومیت کسری طاهری باعث شد مرتضی تبریزی، مهاجم باتجربه خودروسازان، از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گیرد و نقش امید نخست گلزنی تیم را برعهده داشته باشد.

از نکات جالب این مسابقه، حضور احمد گوهری در ترکیب پیکان است؛ دروازه‌بانی که حالا باید مقابل تیم سابقش، آلومینیوم اراک و سرمربی‌اش مجتبی حسینی، عملکرد درخشانی از خود نشان دهد.

ترکیب پیکان برابر آلومینیوم:

احمد گوهری، منصور باقری، میلاد باقری، میثم تیموری، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، سجاد جعفری، فراز امامعلی، محسن آذرباد و مرتضی تبریزی.

