کری خوانی خیبر برای پرسپولیس روی پوستر بازی!
باشگاه خیبر با پرسپولیسیهای سابق پوستر خود را طراحی کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد برای دیدار حساس امروز مقابل پرسپولیس، پوستری منتشر کرده که هواداران سرخ را یاد خاطرات قدیمی میاندازد. در این پوستر سه چهره شاخص تیم خرمآبادی حضور دارند که سابقه بازی در پرسپولیس را در کارنامه خود دارند: حمیدرضا طاهرخانی، احسان حسینی و علی شجاعی.
طاهرخانی و حسینی از محصولات نسل طلایی تیم برانکو ایوانکوویچ محسوب میشوند. بازیکنانی که در دوران جوانی خود در تمرینات تیم بزرگسالان پرسپولیس حضور یافتند و زیر نظر سرمربی کروات، اولین تجربه حرفهایشان را کسب کردند. هر دو در آن دوران به عنوان استعدادهای آیندهدار شناخته میشدند و حالا با پیراهن خیبر دوباره مقابل تیم سابق خود قرار میگیرند.
در کنار این دو، علی شجاعی نیز حضور دارد. بازیکنی که در دوره یحیی گلمحمدی برای پرسپولیس به میدان رفت و تجربه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا را با پیراهن این تیم دارد. شجاعی با عملکرد جنگنده و دوندگیهایش در جناح چپ، یکی از مهرههای کلیدی خیبر در فصل جاری محسوب میشود و حالا انگیزه زیادی دارد تا مقابل پرسپولیس بدرخشد.
پوستر خیبر با رنگبندی سبز کریخوانی خاصی هم با حضور این بازیکنان سابق و باانگیزه دارد و باید دید آنها چه عملکردی برابر پرسپولیس خواهند داشت.