ستارهای در حال ظهور: آیا کاماردا آینده خط حمله ایتالیا است؟
فرانچسکو کاماردا، مهاجم ۱۷ ساله آث میلان، با درخشش در سری آ و تیم ملی زیر ۲۱ سالههای ایتالیا، توجهات را به خود جلب کرده و به عنوان یکی از امیدهای آینده آتزوری مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه فرانچسکو پیو اسپوزیتو، مهاجم ۲۰ ساله اینتر میلان، با گلزنی برای تیم ملی ایتالیا مقابل استونی در هفته گذشته مورد تحسین قرار گرفته، نام دیگری در دنیای فوتبال ایتالیا در حال درخشیدن است: فرانچسکو کاماردا. این مهاجم ۱۷ ساله که سه سال از اسپوزیتو جوانتر است، با استعداد بینظیرش میتواند زوج خط حمله آینده تیم ملی ایتالیا را تشکیل دهد.
کاماردا با ۱۷ سال و شش ماه و ۱۸ روز سن، در ماه سپتامبر با گلزنی مقابل بولونیا، به جوانترین گلزن تاریخ لچه در سری آ تبدیل شد. این مهاجم آث میلان که به صورت قرضی به لچه فرستاده شده تا تحت هدایت اوزبیو دی فرانچسکو تجربه کسب کند، با این گل رکوردی دیگر در کارنامه درخشان خود ثبت کرد.
او پیشتر در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ تاریخساز شده بود و در بازی میلان مقابل فیورنتینا به میدان رفت و با ۱۵ سال و هشت ماه و ۱۳ روز، به جوانترین بازیکن تاریخ سری آ تبدیل شد. فدراسیون فوتبال ایتالیا به میلان اجازه ویژهای داد تا کاماردا، که هنوز زیر ۱۶ سال بود، بتواند در لیگ برتر ایتالیا بازی کند. او همچنین رکورد جوانترین بازیکن تاریخ آث میلان را که پیشتر در اختیار پائولو مالدینی، اسطوره این باشگاه، بود، شکست.
در فصل بعد، تحت هدایت پائولو فونسکا، کاماردا در بازی مقابل کلوب بروژ در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت و با ۱۶ سال و ۲۲۶ روز، به جوانترین بازیکن میلان و ایتالیا در این رقابتها تبدیل شد، هرچند گلی که به ثمر رساند توسط کمکداور ویدیویی (VAR) مردود اعلام شد.
این هفته، او بار دیگر تاریخساز شد و با گلزنی از روی نقطه پنالتی به سبک پاننکا در بازی مقابل سوئد در مقدماتی قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا، به جوانترین گلزن تاریخ تیم ملی زیر ۲۱ سالههای ایتالیا تبدیل شد. این گل تمام ویژگیهای او را به نمایش گذاشت: خونسردی، تکنیک سریع، قدرت در حفظ توپ و دقت در موقعیتهای حساس.
ماسیمیلیانو فاوو، سرمربی تیم زیر ۱۷ سالههای ایتالیا که در سال ۲۰۲۴ با این تیم قهرمان اروپا شد، درباره کاماردا گفت:«گاهی اوقات وقتی به عقب میآید، از نظر فنی کمی خام به نظر میرسد، اما در محوطه جریمه یک پدیده است. توانایی او در پیدا کردن موقعیت مناسب، کنترل توپ و بیرحمی در شوتزنی، چیزی است که در هیچ بازیکن همسن او ندیدهام.»
در آن تورنمنت، کاماردا با وجود یک سال کوچکتر بودن از اکثر همتیمیهایش، چهار گل به ثمر رساند، از جمله دو گل در فینال مقابل پرتغال و پنالتی تعیینکننده برابر انگلیس در یکچهارم نهایی، که او را به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت و برنده جام معرفی کرد.
فاوو افزود: «اشتیاق او و نحوه کسب احترام همتیمیهایش، حتی بیشتر از غریزه گلزنیاش، بزرگترین نقاط قوت او هستند، چون او برای گلزنی زندگی میکند.»
کاماردا که همیشه با بازیکنان بزرگتر از خود بازی کرده، سالهاست در ایتالیا به عنوان یک اعجوبه شناخته میشود. اما آث میلان، باشگاهی که از هفت سالگی در آن بوده، به خوبی توانسته او را از کانون توجهات دور نگه دارد و او نیز با استعدادش پاسخ این اعتماد را داده است.
آنجلو کاربونه، مدیر سابق آکادمی جوانان میلان و اکنون مسئول ساسولو، گفت: «از همان ابتدا مشخص بود که او متفاوت است. آگاهی و سرعت تصمیمگیریاش برجسته بود. اولین بار او را در یک مسابقه هفتنفره دیدم. او کارها را با سادگی باورنکردنی انجام میداد؛ بازی مستقیم، مؤثر و تصمیمهایی فراتر از سنش. نحوه استفاده از بدن و دریافت توپ، ویژگیهایی ذاتی هستند. حتی قبل از رسیدن بازی به محوطه جریمه، او میداند کجا باید باشد تا زودتر به توپ برسد.»
زلاتان ابراهیموویچ، اسطوره میلان، نیز به اعتمادبهنفس این بازیکن جوان اشاره کرد. پس از اولین گل کاماردا در سری آ، زلاتان پیامی قدیمی از او در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد که در آن، کاماردا ۱۰ ساله خود را «مهاجم میلان» معرفی کرده بود. کاماردا در کنفرانس خبری پیش از بازی با سوئد گفت: «وقتی به زلاتان پیام دادم، فقط ۱۰ سالم بود. خیلی او را تحسین میکردم و هنوز هم میکنم. او بازیکنی است که از او چیزهای زیادی یاد گرفتهام.»
کاماردا که خالکوبی کوروا سود، سکوهای ورزشگاه سنسیرو، را روی بازوی راستش دارد، با آرامش قابل توجهی با انتظارات کنار میآید. او گفت: «صادقانه، زیاد به این چیزها فکر نمیکنم. مردم میگویند من برای بزرگی مقدر شدهام، اما من اینطور فکر نمیکنم. فقط روی حال تمرکز میکنم، روز به روز، و سعی میکنم لذت ببرم و بهترین عملکردم را برای باشگاه و کشورم ارائه دهم. سر و صداها را کنار میزنم، چون در نهایت زمین حرف میزند.»
این بازیکن که در فوتبال پایه بیش از ۵۰۰ گل به ثمر رسانده، رابطه نزدیکی با والدینش دارد که از میلان به لچه نقل مکان کردهاند تا از پیشرفت او حمایت کنند. میلان که او را بخشی از آینده خود میبیند، پس از دفع علاقه تیمهایی چون رئال مادرید، منچستریونایتد و منچسترسیتی، قرارداد او را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرد.
کاربونه درباره او گفت: «وقتی ۱۶ ساله بود، برای بازی دوستانه زیر ۱۸ سال مقابل تیم اصلی دعوتش کردیم. او مقابل فیکایو توموری گل زد. مالدینی که تماشا میکرد، فوراً خواست دوربینهای میلان چنل خاموش شوند، چون کاماردا هنوز قرارداد حرفهای نداشت و نمیخواست باشگاههای خارجی متوجه او شوند.»
فاوو، سرمربی تیم زیر ۲۱ سال ایتالیا، پیشبینی کرد: «شاید نه فوراً، اما چند سال دیگر، او بازیکنی بزرگ خواهد شد.» کاربونه نیز افزود: «فرانچسکو تمام ویژگیهای لازم برای تبدیل شدن به چهرهای کلیدی در فوتبال ایتالیا را دارد. آیا این اتفاق میافتد؟ هنوز نمیتوان گفت، اما او قطعاً همه چیز را برای موفقیت دارد. با این حال، باید مسیر پیشرفتش را ادامه دهد؛ او هنوز فقط یک پسر ۱۷ ساله است.»
کاماردا در دومین بازی خود برای تیم زیر ۲۱ سالههای ایتالیا مقابل ارمنستان، دو گل دیگر به ثمر رساند. حالا هواداران میلان و ایتالیا با اشتیاق منتظرند تا ببینند این استعداد جوان تا کجا میتواند پیش برود.