به گزارش ایلنا، سر جیم راتکلیف، مالک مشترک منچستریونایتد، هفته‌ گذشته در مصاحبه با روزنامه‌ «تایمز» عنوان کرده بود که ممکن است روبن آموریم به سه سال زمان نیاز داشته باشد تا تأثیر قابل توجهی در الدترافورد بگذارد.

این اظهارات در دوره‌ای که آینده‌ آموریم پس از یک رشته نتایج ناامیدکننده تحت بررسی و انتقاد قرار داشت، منتشر شد و توانست بخشی از فشار فوری بر او را کاهش دهد. با این حال، سرمربی یونایتد در آستانه‌ یکصدمین تقابل با رقیب دیرینه‌اش لیورپول در آنفیلد، تأکید کرد که پیش‌بینی آینده در فوتبال دشوار است.

او در این باره گفت: «شنیدن این حرف‌ها واقعاً خوب است، اما او (رتکلیف) همیشه به من می‌گوید، گاهی اوقات حتی با یک پیام پس از بازی‌ها ولی شما می‌دانید، من می‌دانم و جیم هم می‌داند که فوتبال اینطور نیست.»

آموریم افزود: «مهم‌ترین چیز بازی بعدی است. حتی با وجود مالکان، شما نمی‌توانید فردای خود را در فوتبال کنترل کنید.»

عمر برادا، مدیر اجرایی باشگاه، پیشتر اذعان کرده بود که تطبیق آموریم با فضای لیگ برتر پس از انتقال او از اسپورتینگ در نوامبر گذشته، بسیار بیشتر از آنچه همه تصور می‌کردند، طول کشیده است.

منچستریونایتد تحت هدایت این مربی ۴۰ ساله، در ۳۴ مسابقه لیگ برتر تنها ۱۰ پیروزی کسب کرده است. این تیم هنوز موفق به کسب دو برد متوالی در لیگ نشده و در هیچ دوره‌ای از بازی‌های این فصل بالاتر از رده‌ نهم جدول قرار نگرفته است.

این آمار ضعیف، باور هواداران یونایتد به سرمربی را کاهش داده است. آموریم اظهار داشت که از لحاظ داخلی در زمین تمرین کارینگتون این عدم قطعیت را احساس نمی‌کند و مصرانه می‌گوید که هیچ فشاری نمی‌تواند با فشاری که او بر بازیکنان خود وارد می‌کند، برابری کند. او حتی تا حدی ترجیح می‌دهد که رتکلیف تلاش نکند حس آرامش را به تیم بیاورد، زیرا از تأثیر منفی احتمالی آن بر تیم می‌ترسد.

او تأکید کرد: «این فقط یک موضوع نیست که مردم درباره‌اش حرف می‌زنند، من آن را هر روز احساس می‌کنم. شنیدن حرف‌های رتکلیف واقعاً خوب است، زیرا به هواداران ما کمک می‌کند تا درک کنند که رهبری [باشگاه] می‌داند این فرآیند به زمان نیاز دارد.»

آموریم در پایان گفت: «اما در عین حال، من آن را دوست ندارم، زیرا این حس را ایجاد می‌کند که ما زمان داریم تا همه چیز را درست کنیم. من این حس را در باشگاه خود نمی‌خواهم. فشاری که من بر تیم یا خودم وارد می‌کنم، بسیار بسیار بزرگتر [از فشار بیرونی] است. در فوتبال، به خصوص در باشگاه‌های بزرگ، شما باید هر آخر هفته خودتان را ثابت کنید.»

انتهای پیام/