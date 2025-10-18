گراهام پاتر در آستانه هدایت تیم ملی سوئد

به گزارش ایلنا، گراهام پاتر، مربی ۵۰ ساله‌ انگلیسی، که علاقه‌ خود را به این کشور و این پست مربیگری ابراز کرده بود، در حال مذاکرات جدی برای پذیرفتن سمت سرمربیگری تیم ملی سوئد است. بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی گفت‌وگوها پیرامون پذیرش این نقش توسط پاتر، با سرعت خوبی در حال پیشروی است.

فدراسیون فوتبال سوئد روز سه‌شنبه پس از شروع ضعیف در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، سرمربی پیشین خود، یون دال توماسون، را برکنار کرد. سوئد اکنون با کسب تنها یک امتیاز از چهار بازی، در قعر جدول گروه B قرار گرفته است.

پاتر که ماه سپتامبر پس از تنها ۸ ماه هدایت وستهام، از این تیم اخراج شد، پیش از این دوره‌ موفقی را در سوئد تجربه کرده بود. او از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به عنوان سرمربی اوسترسوندس فعالیت می‌کرد. این مربی انگلیسی موفق شد این تیم را از دسته‌ چهارم فوتبال سوئد به بالاترین سطح برساند و در سال ۲۰۱۷ نیز به آن‌ها کمک کرد تا قهرمان جام حذفی سوئد شوند.

پاتر پس از اوسترسوندس، هدایت تیم‌های سوانزی سیتی و برایتون را بر عهده گرفت و سپس در سال ۲۰۲۲ به چلسی پیوست، اما دوران حضور او در استمفوردبریج نیز تنها ۷ ماه به طول انجامید و در نهایت اخراج شد.

توماسون، مهاجم سابق تیم ملی دانمارک، پس از شکست یک بر صفر مقابل کوزوو در بازی مقدماتی جام جهانی روز دوشنبه، از سمت خود برکنار شد. تیم ملی سوئد با وجود داشتن خط حمله‌ پرستاره‌ای شامل الکساندر ایساک از لیورپول و ویکتور گیوکرش از آرسنال، در سه بازی اول گروه خود مقابل اسلوونی به تساوی دست یافت و مقابل سوئیس و کوزوو شکست خورد.

اما سوئد با وجود نتایج ضعیف اخیر در مقدماتی، به دلیل قهرمانی در گروه خود در لیگ ملت‌های اروپا، همچنان در مسیر کسب سهمیه‌ پلی‌آف قرار دارد و فرصت دیگری برای رسیدن به جام جهانی تابستان آینده در آمریکای شمالی خواهد داشت.

