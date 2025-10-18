به گزارش ایلنا، ورزشگاه آلیانز آرنا برای یک فصل دیگر از رقابت‌های هیجان‌انگیز «درکلاسیکر» آماده شده است؛ جایی که بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند در حساس‌ترین دیدار هفته‌ هفتم بوندس‌لیگا با یکدیگر تجدید دیدار خواهند کرد.

این مسابقه چیزی بیش از یک تقابل میان غول‌های فوتبال آلمان است. این دیدار برای هر دو تیم هم از نظر غرور و هم از نظر موقعیت در جدول اهمیت فراوانی دارد. هواداران در سراسر جهان خود را برای نود دقیقه هیجان، درام و نمایشی آماده می‌کنند که مدت‌هاست این رویارویی نمادین بوندس‌لیگا را تعریف کرده است.

شایعه‌ انتقال، سنت قدیمی درکلاسیکر

طبق سنتی که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ وجود داشت، یک شایعه‌ بزرگ نقل و انتقالاتی پیش از این دربی شکل گرفته است. هواداران دورتموند حتماً شایعات پیوستن ماریو گوتزه، روبرت لواندوفسکی، متس هوملس و حتی شینجی کاگاوا، مارکو رویس و ارلینگ هالند به مونیخ را به یاد دارند؛ شایعاتی که همیشه چند هفته یا حتی چند روز قبل از «درکلاسیکر» آغاز می‌شدند.

این بار، تیتر خبرها در مورد نیکو شلوتربک، مدافع میانی دورتموند، است. او در زمان حضور در تیم ملی آلمان، شایعات پیرامون فکر کردن به انتقال به بایرن در تابستان آینده را نه تکذیب و نه تأیید کرد. این موضوع می‌تواند حتی پس از پایان بازی امشب نیز همچنان جذاب باقی بماند.

تاریخ و آمار به سود بایرن

تاریخ و شرایط کنونی در این رویارویی به نفع غول‌های باواریایی است: دو تیم تاکنون ۱۳۷ بار مقابل هم بازی کرده‌اند که بایرن ۶۹ پیروزی کسب کرده، در حالی که دورتموند تنها ۳۵ بار برنده شده است.

با نگاهی به فصل جاری، تیم ونسان کمپانی هنوز در هیچ رقابتی شکست نخورده است. دورتموند تنها یک شکست در لیگ قهرمانان اروپا داشته و در بوندس‌لیگا نیز بدون شکست است، اما دو تساوی باعث شده تا آن‌ها از مدافع عنوان قهرمانی عقب بمانند.

با این حال، اگر به سه رویارویی آخر دو تیم نگاه کنیم، آمار به نفع زنبورها (BVB) است: دو تساوی (۲-۲ و ۱-۱) و یک پیروزی ۲-۰ برای دورتموند، که قطعاً امید بزرگی برای هواداران این تیم است؛ هرچند تیم کنونی بایرن تقریباً غیرقابل توقف به نظر می‌رسد.

مهره‌های کلیدی بایرن و بازگشت شلوتربک

بازیکنانی چون هری کین (۶ بازی، ۱۱ گل، ۳ پاس گل)، لوئیس دیاز که شروع درخشانی در بوندس‌لیگا داشته (۶ بازی، ۵ گل، ۴ پاس گل) و مایکل اولیسه (۶ بازی، ۳ گل، ۲ پاس گل) غیرقابل مهار به نظر می‌رسند؛ علاوه بر این، بازیکنان سطح بالای دیگری مانند گنابری، کیمیش، لایمر، نویر، تاه، اوپامکانو و حتی ساشا بوئیِ درگیرِ حواشی قبلی نیز در فرم خوبی قرار دارند. رقابت با این آمار و ارقام برای دورتموند بسیار دشوار است. دورتموند در این کلاسیکر که پیش‌تر متعادل‌تر بود، یک تیم با شانس کمتر برای پیروزی آشکار است، اما همانطور که تاریخ نشان داده، دورتموند در این موقعیت‌ها شکوفا می‌شود و می‌تواند بار دیگر به بزرگ‌ترین کابوس بایرن تبدیل شود.

یکی از نکات امیدوارکننده برای دورتموند این است که تیم بایرن به دلیل حضور بازیکنانش در دیدارهای ملی، ممکن است کمی از اوج خود فاصله گرفته باشد.

وضعیت بازیکنان پس از فیفادی

ونسان کمپانی حضور یوسیپ استانیشیچ را برای بازی امشب منتفی دانسته و وضعیت رافائل گوئریرو، بازیکن سابق دورتموند، نیز در هاله‌ای از ابهام است. جمال موسیالا، هیروکی ایتو و آلفونسو دیویس همچنان در حال ریکاوری از مصدومیت‌های خود هستند.

در سمت دورتموند، نگرانی‌های بزرگی در مورد سرهو گیراسی، مهاجم نوک این تیم، پس از مصدومیت جزئی در تیم ملی گینه وجود داشت. با این حال، نیکو کواچ تأیید کرده که او برای «درکلاسیکر» در دسترس خواهد بود. نیکو شلوتربک نیز که به تازگی از یک مصدومیت بزرگ بازگشته بود و مجبور به استراحت در فیفادی شد، وضعیت خوبی برای بازی مقابل بایرن دارد.

تنها غایبان دورتموند در این بازی آرون آنسلمینو، امره جان و جولین دورنویل هستند.

ترکیب‌های احتمالی دو تیم:

بایرن مونیخ (۱-۳-۲-۴):

نویر - بوئی، اوپامکانو، تاه، لایمر - کیمیش، پاولوویچ - اولیسه، گنابری، دیاز - کین

بوروسیا دورتموند (۱-۲-۴-۳):

کوبل - آنتون، شلوتربک، بن‌سبعینی - کوتو، سابیتزر، انمچا، سونسون - آدیمی، برانت - گیراسی

انتهای پیام/