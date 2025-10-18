خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس با بازوبند مشکی به میدان می‌رود

پرسپولیس به یاد و در سوگ بازیکن تازه درگذشته خود بازوبند مشکی بر بازو خواهد بست.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت، امروز (شنبه) در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس در حالی به مصاف تیم خیبر می‌روند که خانواده پرسپولیس در روزهای اخیر متاسفانه در سوگ درگذشت بازیکن سابق خود، زنده‌یاد منوچهر شفقتیان نشسته است. 

به همین مناسبت سرخپوشان ایران پیش از بازی با تیم خیبر با تصویری از آن زنده یاد حضور خواهند یافت و بازیکنان به نشانه این سوگ، با بازوبند مشکی به میدان می‌روند.

روز گذشته عدم حضور اعضای تیم و مدیران باشگاه یا نمایندگان آنها در مراسم تشییع منوچهر شفقتیان اعتراض هواداران پرسپولیس و گلایه چهره‌هایی نظیر حمید استیلی را به همراه داشت.

