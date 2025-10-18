خبرگزاری کار ایران
با پیگیری فدراسیون والیبال: مداوای کاظمی در مجهزترین بیمارستان دوحه
صابر کاظمی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران و بازیکن فعلی الریان قطر، جمعه شب بر اثر عارضه مغزی از هوش رفت تا این خبر شوکی برای والیبال جهان شود.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که در فصل ۶-۲۰۲۵ در الریان قطر بازی خواهد کرد، روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر به منظور گذراندن مراحل درمان با تشخیص پزشکان و تجویز دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، تمام اعضای بدن صابر کاظمی از جمله قلب، ریه، کبد و … در صحت و سلامت کامل است و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های دوحه تحت مراقبت شدید پزشکی است.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال روز گذشته پس از شنیدن این خبر بلافاصله با همتای قطری خود تماس گرفت و خواهان پیگیری فوری این موضوع شد و فدراسیون قطر و باشگاه الریان اعلام کردند نهایت تلاش خود را برای بهبودی کامل این بازیکن خوب کشورمان خواهند کرد.

تقوی از علی الگواری رئیس فدراسیون قطر خواست شخصا به این موضوع رسیدگی کند و صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان در صورت لزوم به مجهزترین بیمارستان دوحه منتقل شود و در آنجا تحت مراقبت قرار گیرد.

