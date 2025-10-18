ترکیب احتمالی پرسپولیس با سورپرایز ویژه هاشمیان

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در شش هفته ابتدایی لیگ برتر تنها یک پیروزی به دست آورده و با پنج تساوی، فاصله زیادی تا صدر جدول گرفته است. شرایطی که فشار زیادی بر کادرفنی ایجاد کرده و باعث شده وحید هاشمیان در آستانه این دیدار، با دقت و وسواس فراوان ترکیب تیمش را انتخاب کند.

سرخ‌ها در حالی به خرم‌آباد سفر می‌کنند که مصدومان بزرگی مثل رضا شکاری همچنان غایب هستند و برخی بازیکنان تازه از مصدومیت برگشته‌اند. در عین حال دیگر هیچ توجیهی برای نتایج ضعیف وجود ندارد و هواداران از سرمربی تیم‌شان تنها پیروزی می‌خواهند.

درون دروازه مثل همیشه پیام نیازمند حضور خواهد داشت؛ دروازه‌بانی که با سه کلین‌شیت و عملکرد مطمئنش در بازی‌های ملی، روحیه بالایی دارد و حالا برای ثبت چهارمین بازی بدون گل خورده به میدان می‌رود.

در خط دفاع، با توجه به آماده‌نشدن سرژ اوریه، احتمال حضور یعقوب براجعه در دفاع راست زیاد است. در قلب دفاع هم ترکیب مطمئن پورعلی‌گنجی و حسین ابرقویی شکل می‌گیرد و در سمت چپ بالاخره نوبت به میلاد محمدی خواهد رسید تا پس از بازگشت به تیم ملی، در پست تخصصی‌اش برای پرسپولیس به میدان برود.

در خط هافبک، زوج همیشگی و هماهنگ سروش رفیعی و مارکو باکیچ گزینه‌های اصلی هاشمیان هستند. در جناحین نیز امین کاظمیان از راست و تیوی بیفوما از چپ مأمور تغذیه خط حمله خواهند بود؛ بازیکنانی که باید در این مسابقه اعتماد سرمربی را پاسخ دهند.

در پشت مهاجم، امید عالیشاه به عنوان رهبر تیم قرار می‌گیرد تا به علی علیپور، بهترین گلزن پرسپولیس با چهار گل، نزدیک‌تر باشد. عالیشاه ممکن است با تغییر آرایش تیم به ۴-۴-۲، نقش مهاجم دوم را ایفا کند.

پرسپولیس در شرایطی پا به این بازی می‌گذارد که استقلال و سپاهان با بردهای اخیر فاصله گرفته‌اند و هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، می‌تواند شرایط نیمکت هاشمیان را بحرانی‌تر کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امین کاظمیان، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور.

