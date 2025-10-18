نگرانی در والیبال ایران: صابر کاظمی به کما رفت

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اتفاقی غیرمنتظره که جامعه والیبال ایران را شوکه کرده، صابر کاظمی، ستاره جوان و سابق تیم ملی کشورمان، دچار عارضه‌ای مغزی شده و در بیمارستانی در دوحه تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این حادثه عصر روز گذشته در استخر رخ داده است. کاظمی به سرعت به بیمارستان منتقل شد و پزشکان معالج وضعیت او را بحرانی اما پایدار توصیف کرده‌اند.

کاظمی که اخیراً با باشگاه الریان قرارداد امضا کرده بود، از امیدهای اصلی والیبال ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. او سابقه حضور در رویدادهایی چون بازی‌های المپیک و قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد و با عملکرد چشمگیرش در سال‌های گذشته، جایگاه ویژه‌ای در بین هواداران این رشته به دست آورده است.

این بازیکن پس از پایان همکاری‌اش با تیم‌های داخلی، مدتی هدف شایعاتی مبنی بر پیوستن به استقلال گنبد بود، اما در نهایت مسیر حرفه‌ای خود را در لیگ قطر ادامه داد.

تا این لحظه، باشگاه الریان جزئیات بیشتری از روند درمان یا علت دقیق این اتفاق را منتشر نکرده‌اند. خانواده و دوستان صابر کاظمی نیز با نگرانی پیگیر وضعیت سلامتی او هستند و جامعه والیبال ایران در انتظار خبرهای امیدوارکننده از بهبود این ملی‌پوش سابق به سر می‌برد.

بازیکنان، مربیان و چهره‌های شاخص والیبال در پیام‌های جداگانه‌ای برای او آرزوی سلامتی کرده‌اند و هواداران این رشته امیدوارند ستاره والیبال ایران هرچه سریع‌تر از این مرحله سخت عبور کند و سلامتی‌اش را باز یابد.

انتهای پیام/