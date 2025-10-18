گروسیان: مهار پنالتی و برد گلگهر انگیزهام برای تیم ملی شد
فرزین گروسیان، دروازهبان گلگهر سیرجان، پس از پیروزی تیمش مقابل چادرملو، با مهار پنالتی حریف و عملکردی درخشان، نقش مهمی در کسب سه امتیاز ایفا کرد و از آرزوی خود برای حضور در تیم ملی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، گروسیان در گفتوگو با خبرنگاران گفت: بازی خوبی بود و تمرکزمان در طول هفته روی کسب سه امتیاز بود. این پیروزی خانگی برای ما از نظر جدول و مسائل روانی اهمیت زیادی داشت. خدا را شکر که با زحمت بازیکنان توانستیم به این هدف برسیم.
او درباره مهار پنالتی حریف افزود: از مربیام ممنونم. بعد از بازی با پرسپولیس شرایط روحیام بهم ریخته بود، اما آقای اینانلو کمک کرد تا تمرکز پیدا کنم. هفته اخیر روی ضربات پنالتی خیلی تمرین کردیم و در بازی امروز توانستم همان نکاتی که به من گفته شده بود را مو به مو اجرا کنم و پنالتی را بگیرم.
دروازهبان گلگهر درباره آرزوی ملیپوش شدن گفت: مثل همه گلرهای لیگ ایران، من هم دوست دارم به تیم ملی دعوت شوم. این آرزوی کودکی من است و تلاشم را میکنم تا به آن برسم. چند سال افتخار کار کردن با آقای قلعهنویی را داشتم و ببینیم خدا چه میخواهد و نظر کادر فنی تیم ملی چگونه است.