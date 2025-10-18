خبرگزاری کار ایران
سیمئونه: تمرکز ما فقط روی اتلتیکو است، حاشیه‌ها برای ما اهمیتی ندارد
دیه‌گو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل اوساسونا اعلام کرد تمام تمرکز تیمش روی ادامه مسیر پس از وقفه مسابقات ملی است و حاضر به اظهار نظر درباره حاشیه‌ها و مسائل جنجالی، از جمله بازی بارسلونا در میامی، نیست.

به گزارش ایلنا،  سیمئونه در ابتدای نشست خود گفت: هفته خوبی داشتیم. بازیکنانی که در تیم ماندند عملکرد خوبی داشتند و امروز که همه بازگشتند، شرایط تیم را بررسی می‌کنیم.

 او درباره مدیر تازه‌وارد باشگاه، ماتئو آلمانی، که سابقه مدیریت در بارسلونا را دارد، افزود: تازه با او آشنا شده‌ام و هنوز نظری ندارم. هرکسی بیاید تا کمک کند، خوش‌آمد می‌گویم. موفقیت او موفقیت همه ماست.

سرمربی آرژانتینی در پاسخ به سوالی درباره گفته‌های آلساندرو لیسچی که سبک بازی اتلتیکو را بهترین در اسپانیا توصیف کرده بود، گفت: در مورد حرف دیگران نظری نمی‌دهم. تمرکز ما روی پیشرفت تیم است.

وی همچنین درباره دیدار جنجالی ویارئال و بارسلونا در آمریکا توضیح داد: نمی‌خواهم نظر بدهم، چون تا نبینم باور نمی‌کنم.

سیمئونه درباره وضعیت بازیکنان و ترکیب تیم اظهار داشت: نیکو بازیکنی چندپسته است و می‌تواند در هر دو سمت زمین و حتی دفاع بازی کند. تصمیم‌گیری نهایی بستگی به نیاز تیم دارد.

 وی در مورد تغییرات ترکیب و مصدومیت‌ها افزود: از بازی اول تا حالا تغییرات زیادی داشتیم؛ همه باید آماده باشند. در لیگ قهرمانان هم فرصت دادیم و همه می‌توانند کمک کنند.

در خصوص تیاگو المادا، سیمئونه گفت: او بازیکنی است که می‌تواند در میانه میدان و جلو بازی کند، دید خوبی نسبت به بازی دارد و پاس‌هایی می‌دهد که کمتر کسی می‌بیند. هر وقت نوبتش برسد، چه ۵ دقیقه چه ۹۰ دقیقه، به تیم کمک خواهد کرد.

سرمربی اتلتیکو درباره وضعیت مصدومان تیم نیز تصریح کرد: مصدومیت بائنا مربوط به فوتبال نبود، آپاندیس بود. ترکیب تیم با تفکر شکل گرفته و بازیکنان کم‌کم به بهترین فرم می‌رسند. مقابل اوساسونا همیشه بازی سختی داریم؛ آن‌ها احتمالاً با پنج مدافع و بودیمیر در خط حمله بازی می‌کنند. امیدوارم با حمایت هواداران روند پیشرفت را ادامه دهیم؛ هم در خانه و هم خارج از خانه.

