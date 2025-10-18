اعتراض هماهنگ بازیکنان لالیگا به بازی میامی

به گزارش ایلنا، اعتراض بازیکنان تیم‌های اسپانیایی به طرح موسوم به بازی میامی وارد مرحله‌ای رسمی و هماهنگ شد. طبق تصمیم اتحادیه بازیکنان اسپانیا (AFE) و با موافقت تمام کاپیتان‌های تیم‌های لالیگا، مسابقات این هفته با توقفی ۳۰ ثانیه‌ای در آغاز بازی‌ها همراه می‌شود؛ حرکتی نمادین در اعتراض به نبود شفافیت و گفت‌وگو در تصمیم‌گیری درباره انتقال دیدار ویارئال و بارسلونا به آمریکا.

با این حال، در نخستین دیدار هفته بازی اوویدو و اسپانیول در ورزشگاه کارلوس تارتیه بازیکنان تنها ده ثانیه بی‌حرکت ماندند و این صحنه در پخش تلویزیونی هم نشان داده نشد. قرار است در تمامی دیدارهای هفته نهم همین اقدام تکرار شود؛ سکوتی کوتاه اما معنادار از سوی فوتبالیست‌هایی که معتقدند در تصمیم‌های کلان نادیده گرفته می‌شوند.

تصمیم برگزاری دیدار ویارئال و بارسلونا در تاریخ ۲۰ دسامبر در شهر میامی، موجی از انتقادها را به‌دنبال داشت. اتحادیه AFE این طرح را در تضاد با مفاد قرارداد جمعی بازیکنان دانسته و خواستار تعویق زمان فروش بلیت‌ها تا برگزاری جلسه رسمی با کاپیتان‌ها شده است. با این حال، بازیکنان دو تیم ویارئال و بارسلونا از شرکت در حرکت اعتراضی خودداری کرده‌اند تا اعتراض به شکل مستقیم متوجه هیچ باشگاهی نباشد.

در بیانیه رسمی AFE آمده است:

در برابر پاسخ‌های غیرواقعی و انکارهای مداوم لالیگا، اتحادیه بازیکنان اسپانیا قاطعانه پروژه‌ای را رد می‌کند که بدون موافقت اصلی‌ترین نقش‌آفرینان فوتبال یعنی بازیکنان پیش می‌رود. ما خواستار گفت‌وگویی شفاف برای تضمین حقوق کاری بازیکنان هستیم.

روابط میان AFE و لالیگا در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر قرار دارد. بازیکنان معتقدند لالیگا در چند وعده کلیدی خلف وعده کرده — از جمله عدم تعویق شروع لیگ برای تیم‌های حاضر در جام جهانی باشگاه‌ها، رعایت نکردن فاصله ۷۲ ساعته بین بازی‌ها، و نادیده گرفتن کامل نظرات بازیکنان در پروژه میامی.

اگرچه حرکت اعتراضی بازیکنان تنها چند ثانیه طول می‌کشد، اما پیام آن روشن است: فوتبالیست‌های اسپانیا دیگر نمی‌خواهند تنها اجراکننده تصمیمات باشند، بلکه خواهان سهمی واقعی در تصمیم‌سازی‌های بزرگ فوتبال کشورشان هستند.

