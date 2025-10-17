خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارتار: بازیکنانم کارم را برای انتخاب سخت کرده‌اند

تارتار: بازیکنانم کارم را برای انتخاب سخت کرده‌اند
کد خبر : 1701287
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، پس از پیروزی مقابل چادرملو اردکان از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت تیمش با برنامه و استحقاق کامل به سه امتیاز رسیده است.

به گزارش ایلنا،  مهدی تارتار در نشست خبری پس از پیروزی تیمش مقابل چادرملو اردکان گفت: بازی بسیار زیبایی بود، به‌ویژه از سوی تیم ما. علاوه بر دو گلی که زدیم، موقعیت‌های دیگری هم داشتیم و با برنامه کار کردیم. تیم حریف منسجم بود اما چون گل زودهنگامی دریافت کرد، مجبور شد جلو بکشد و در همین فضا توانستیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم. در ادامه، با درخشش فرزین گروسیان و مهار پنالتی، نتیجه را حفظ کردیم.

او درباره صحنه پنالتی نیز اظهار داشت: به‌نظر من، آن صحنه جای بحث دارد. داور جوان و خوش‌استیلی بود، اما تصمیمش کمی سخت‌گیرانه بود. بازیکن ما ابتدا توپ را با سر زد و برخورد بعدی اجتناب‌ناپذیر بود. اگر چنین صحنه‌هایی پنالتی گرفته شود، دیگر مدافعان نمی‌توانند دفاع مؤثری انجام دهند. با این حال، تیم داوری در مجموع قضاوت خوبی داشت و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره عملکرد بازیکنانش گفت: بازیکنانم کار من را برای انتخاب یازده نفر اصلی سخت کرده‌اند. از همه آن‌ها راضی‌ام و امیدوارم کادرفنی تیم ملی هم عملکردشان را ببیند و به آن‌ها توجه کند.

تارتار با اشاره به حمایت هواداران گفت: از هواداران عزیزمان تشکر می‌کنم که نود دقیقه ما را تشویق کردند. انرژی آن‌ها نقش بزرگی در پیروزی امروز داشت.

او در پایان درباره دیدار با پرسپولیس گفت: ما مقابل پرسپولیس هم با دو مهاجم بازی را شروع کردیم. هدف بزرگی برای گل‌گهر دارم اما نمی‌خواهم توقعات بی‌دلیل بالا برود. بچه‌های ما توانایی بالایی دارند و از آن‌ها انتظار دارم همیشه در سطحی بالاتر از حد معمول ظاهر شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ