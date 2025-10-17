به گزارش ایلنا، مهدی تارتار در نشست خبری پس از پیروزی تیمش مقابل چادرملو اردکان گفت: بازی بسیار زیبایی بود، به‌ویژه از سوی تیم ما. علاوه بر دو گلی که زدیم، موقعیت‌های دیگری هم داشتیم و با برنامه کار کردیم. تیم حریف منسجم بود اما چون گل زودهنگامی دریافت کرد، مجبور شد جلو بکشد و در همین فضا توانستیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم. در ادامه، با درخشش فرزین گروسیان و مهار پنالتی، نتیجه را حفظ کردیم.

او درباره صحنه پنالتی نیز اظهار داشت: به‌نظر من، آن صحنه جای بحث دارد. داور جوان و خوش‌استیلی بود، اما تصمیمش کمی سخت‌گیرانه بود. بازیکن ما ابتدا توپ را با سر زد و برخورد بعدی اجتناب‌ناپذیر بود. اگر چنین صحنه‌هایی پنالتی گرفته شود، دیگر مدافعان نمی‌توانند دفاع مؤثری انجام دهند. با این حال، تیم داوری در مجموع قضاوت خوبی داشت و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره عملکرد بازیکنانش گفت: بازیکنانم کار من را برای انتخاب یازده نفر اصلی سخت کرده‌اند. از همه آن‌ها راضی‌ام و امیدوارم کادرفنی تیم ملی هم عملکردشان را ببیند و به آن‌ها توجه کند.

تارتار با اشاره به حمایت هواداران گفت: از هواداران عزیزمان تشکر می‌کنم که نود دقیقه ما را تشویق کردند. انرژی آن‌ها نقش بزرگی در پیروزی امروز داشت.

او در پایان درباره دیدار با پرسپولیس گفت: ما مقابل پرسپولیس هم با دو مهاجم بازی را شروع کردیم. هدف بزرگی برای گل‌گهر دارم اما نمی‌خواهم توقعات بی‌دلیل بالا برود. بچه‌های ما توانایی بالایی دارند و از آن‌ها انتظار دارم همیشه در سطحی بالاتر از حد معمول ظاهر شوند.

